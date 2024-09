Confira os placares de hoje, quinta-feira, no futebol

Nas Eliminatórias da América do Sul, a Bolívia teve a altitude de El Alto ao seu favor e goleou a Venezuela por 4 a 0. A Argentina se manteve na ponta da tabela da competição depois de vencer o Chile com facilidade, 3 a 0 em Buenos Aires em partida marcada por festa para celebrar Di Maria, que se aposentou da seleção após vencer a Copa América.

A Data Fifa ainda foi marcada por goleadas acachapantes e vitórias surpreendentes em jogos na Ásia e África. No Brasil, Cuiabá e Juventude ficaram no 0 a 0 em jogo atrasado da Série A, enquanto o Paysandu perdeu para o Amazonas por 1 a 0 em jogo disputado em Belém do Pará. Veja a seguir os resultados de hoje.