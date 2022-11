O Brasil conseguiu a sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo nesta quarta-feira, 28, .ao vencer a valente seleção da Suíça por 1 a 0, com gol do volante Casemiro. No primeiro jogo sem Neymar, a equipe de Tite passou no teste, mas com apertos.

Garantida na próxima fase, a seleção brasileira precisa de apenas um empate para assegurar a liderança no Grupo G e enfrentar o segundo colocado da chave H.

Resultados dos jogos desta segunda-feira

Brasil 1 x 0 Suíça

O Brasil garantiu com antecedência a presença nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar ao derrotar a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira. No Estádio 974, todo formado por contêineres desmontáveis, foi um volante quem resolveu uma partida complicada. Casemiro foi o protagonista do jogo ao acertar um bonito chute de trivela no fim do segundo tempo, quando parecia ser impossível superar o ferrolho suíço.

O volante Casemiro comemora seu gol na vitória contra a Suíça, o único do Brasil na partida. Foto: Nelson Almeida / AFP

Sérvia 3 x 3 Camarões

Camarões e Sérvia protagonizaram um dos melhores jogos da Copa do Mundo do Catar ao empataram em 3 a 3, nesta segunda-feira, pelo Grupo G. Os camaroneses abriram o placar e os sérvios viraram para 3 a 1, mas sofreram dois gols de contra-ataque em uma das partidas mais animadas do Mundial. Com o resultado, as duas seleções somaram seus primeiros pontos.

Coréia do Sul 2 x 3 Gana

A vitória de Gana sobre a Coreia do Sul por 3 a 2 foi um dos melhores jogos da Copa do Mundo do Catar até agora, mas não deixou todos satisfeitos. Paulo Bento, técnico sul-coreano, entrou para história - de uma forma negativa: o português foi o primeiro treinador a receber um cartão vermelho na história dos Mundiais.

Em jogo emocionante, Gana vence Coréia do Sul por 3 a 2 e conquista os três primeiros pontos na Copa do Mundo. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Portugal 2 x 0 Uruguai

Cristiano Ronaldo tentou, mas Bruno Fernandes foi o nome de Portugal na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai nesta segunda-feira, no Estádio Lusail, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar. O meia do Manchester United foi o motor lusitano na etapa inicial, foi às redes duas vezes na etapa complementar, classificando Portugal antecipadamente paras as oitavas de final.

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes comemoram o primeiro gol de Portugal sobre o Uruguai na vitória da equipe lusa por 2 a 0. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Seleção Brasileira

Habituado a enaltecer o seu grupo de jogadores, Tite atribuiu a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça “ao processo”. O triunfo que garantiu o Brasil no mata-mata da Copa do Mundo de forma antecipada só foi construído, na opinião do treinador, em decorrência de um ciclo de quatro anos que ele entende ter sido bem-feito até a disputa do Mundial no Catar.

“Quem venceu hoje foi o processo”, afirmou. “O processo de construção, o tempo de quatro anos de utilização de atletas, para que eles possam desenvolver, ter naturalidade e oportunidade mesmo jovens. Senão, é muito difícil. Fora o trabalho todo, o processo venceu hoje”, explicou o treinador, ao lado de seu auxiliar César Sampaio e do craque da partida, o volante Casemiro, autor do gol da vitória.

Indisposição de Neymar

Em recuperação de lesão no tornozelo direito há quatro dias, Neymar sentiu uma indisposição na tarde desta segunda-feira, 28, quando, sem ele, a seleção brasileira derrotou a Suíça e garantiu vaga de forma antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O atacante sentiu uma “indisposição”, mas o caso não preocupa, garantiu a CBF.

Entenda os detalhes da situação de Neymar