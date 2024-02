A despeito de ter tido apenas cinco minutos de conversa com o técnico mais celebrado do planeta, Ceni disse ter aprendido bastante com ele. Além da proximidade, de olhar e aprender de perto o seu trabalho, o que mais agradou ao treinador do Bahia foi poder usar toda a moderna estrutura de que dispõe o City. Eles trocaram elogios publicamente.

No dia em que ficaram em Manchester, Ceni, os funcionários e os jogadores do Bahia usaram a sala da análises e desempenho do City, com direito a acesso ao sistema de imagem dos campos. Também ficaram à disposição deles o banco de dados do time inglês sobre treinos e sistemas táticos, o que influenciou as ideias de Ceni. A tecnologia e as ferramentas de que fizeram uso impactaram no modelo de jogo - ainda em construção - do treinador para esta temporada.

“Sempre tem coisas positivas, de sistema de jogo, como se joga, para tentar encaixar similaridades de jogo. É um privilégio, para todos nós, poder encontrá-lo”, afirmou Ceni, sobre o encontro com o colega de profissão. Houve esse breve diálogo em campo, e também uma outra conversa posterior entre o espanhol e o brasileiro na área interna do centro de treinamento do City, em que também participou o CEO do Grupo City, Ferran Soriano.