Roma x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações das equipes

Roma e Inter de Milão fazem clássico neste sábado, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O time romano vem de três vitórias consecutivas e busca um resultado positivo em casa para entrar no G-4 da competição. A equipe milanesa, por sua vez, tenta um triunfo longe de seus domínios para ampliar a vantagem na liderança do campeonato.

A Roma está na quinta posição, com 38 pontos, um a menos do que a Atalanta, time que abre a zona de classificação para a Liga dos Campeões. A Inter lidera a competição, com 57, quatro à frente da Juventus, com 53. Os milaneses têm apenas uma derrota no campeonato.

Roma e Inter de Milão fazem clássico pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

ROMA X INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

DATA: 10/02 (sábado).

10/02 (sábado). HORÁRIO: 14h (horário de Brasília).

14h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico, em Roma, na Itália.

ONDE ASSISTIR ASTON ROMA X INTER DE MILÃO AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ROMA E INTER DE MILÃO

ROMA : Rui Patrício; Rick Karsdorp, Diego Llorente, Gianluca Mancini e Angeliño; Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala; Romelu Lukaku e Stephan El Shaarawy. Técnico : Daniele De Rossi.

: Rui Patrício; Rick Karsdorp, Diego Llorente, Gianluca Mancini e Angeliño; Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala; Romelu Lukaku e Stephan El Shaarawy. : Daniele De Rossi. INTER DE MILÃO: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian; Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ROMA E INTER DE MILÃO