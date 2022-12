Samuel Eto’o agride youtuber na saída do estádio após classificação do Brasil

O ex-atacante Samuel Eto’o se envolveu em uma confusão nesta segunda-feira (5), no Catar. O atual presidente da Confederação Camaronesa de Futebol e embaixador da Copa do Mundo de 2022 agrediu o youtuber argelino Sadouni SM, na saída da partida entre Brasil e Coreia do Sul.

De acordo com o vídeo divulgado pelo jornal La Opinion, da Espanha, Eto’o estava saindo do estádio 974, local da partida entre brasileiros e sul-coreanos, quando foi abordado por alguns torcedores. Após algumas fotos, o ex-jogador começou uma discussão com um homem.

Samuel Eto'o é o atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol Foto: (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP)

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Apesar das tentativas de terceiros para encerrar com o incidente, Eto’o passou a ir para cima do homem e, após um período de discussão, acabou chutando a cabeça da pessoa. Até o momento, o ex-jogador do Barcelona, Inter de Milão, Chelsea e outras equipes ainda não se pronunciou sobre o acontecido.

Com a repercussão do caso, o youtuber postou imagens em suas redes sociais mostrando ferimentos no braço decorrentes da agressão. Na gravação, ele também mostrou sua câmera bastante danificada após a agressão e afirmou que prestou queixa contra o ex-jogador por agressão.

