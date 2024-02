Santo André x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras vai a campo nesta segunda-feira de carnaval, dia 12, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em busca de vencer o lanterna Santo André para manter a tranquilidade na liderança do Grupo B do Paulistão. É importante para os palmeirenses voltar do ABC com a vitória, em jogo válido pela sétima rodada do Estadual, já que a vice-líder Ponte Preta começou a se aproximar.

Depois de vencer o São Paulo por 2 a 0, sábado, os pontepretanos chegaram aos 12 pontos e, neste momento, estão a um ponto de distância da equipe de Abel Ferreira, que tem 13 e pode voltar a abrir uma diferença de quatro pontos, como era no início da rodada. O Palmeiras tem jogos a menos. Invicto, o time tem um jogo a menos, já que sua partida contra a Portuguesa, pela quinta rodada, foi adiada para dia 21 de fevereiro. O motivo do adiamento foi a disputa da Supercopa do Rei, da qual o Palmeiras foi vice-campeão ao perder nos pênaltis para o rival São Paulo, no final de semana passado.

Santo André e Palmeiras se enfrentam no Bruno José Daniel, neste domingo, pela sétima rodada do Paulistão. Foto: Arte/Estadão

Abel, que acompanhou o desfile das escolas de samba paulistas no sábado, em um camarote, continua com os mesmos desfalques que tinha antes de vencer o Ituano por 2 a 0, no meio da semana: Mayke, com lesão na coxa, Dudu e Bruno Rodrigues, ambos recuperando-se de cirurgia, e Endrick, servindo a seleção olímpica.

PUBLICIDADE Fora isso, o treinador português pode poupar Raphael Veiga. Ele disse que o meia deu sinais de desgaste na rodada passada. A grande novidade deve ser a presença do atacante Lázaro, de 21 anos, no banco de reservas. Vindo do Almería, da Espanha, o jovem revelado pelo Flamengo está inscrito no Estadual e pode entrar em campo. O Palmeiras vai enfrentar o pior time do Paulistão. O Santo André não venceu nenhuma partida e tem apenas dois pontos. Está na última colocação do Grupo A e também da classificação geral, portanto briga para não ser rebaixado. Na rodada passada, foi goleado por 4 a 0 pelo Mirassol. Na traumática derrota, o lateral-esquerdo Júnior Caiçara foi expulso e não atua.

SANTO ANDRÉ X PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

DATA : 12/02 (segunda-feira).

: 12/02 (segunda-feira). HORÁRIO : 19h00 (de Brasília).

: 19h00 (de Brasília). LOCAL: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

SANTO ANDRÉ X PALMEIRAS: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Cazé TV (YouTube)

Paulistão Play (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTO ANDRÉ

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Zé Mateus, João Victor, Luiz Gustavo e Marciel; Sousa, Dudu Vieira, Richard e Robinho; Cléo Silva e Lohan. Técnico: Márcio Fernandes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS - Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Zé Rafael, Aníbal Moreno e Piquerez; Raphael Veiga (Rony) e López. Técnico: Abel Ferreira.

