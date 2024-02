Corinthians e Santos brigaram contra o rebaixamento no Brasileirão do ano passado, e só os corintianos conseguiram se salvar, mas os primeiros momentos da atual temporada indicam que os santistas tiveram mais felicidade no processo de reconstrução. Revigorado após o trauma de cair de divisão pela primeira vez, o time do litoral, dono da melhor campanha do Paulistão, vai receber o rival em crise na Vila Belmiro, às 19h30 desta quarta-feira, pela sexta rodada do Estadual.

O time da capital chega à Vila sem treinador, já que Mano Menezes foi demitido nesta segunda-feira, após quatro derrotas seguidas. A última vez que o clube viveu uma série de revezes como esta foi em 2018, sob o comando de Jair Ventura. O péssimo desempenho levou os corintianos à última colocação do Grupo C e à zona de rebaixamento, com apenas três pontos. O Santos é o único com 12 pontos, na liderança do Grupo A.

Santos e Corinthians fazem clássico na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Em meio a muitas especulações sobre quem será o novo técnico, o Corinthians terá Thiago Kosloski, auxiliar fixo do clube, no banco de reservas durante o clássico. Caberá a ele tentar amenizar a pressão intensa colocada sobre os jogadores. Nesta terça-feira, a diretoria do clube teve uma reunião com membros de torcidas organizadas para “conversas sobre o momento do time de futebol masculino”, conforme informado em nota oficial do clube. Depois de uma avalanche de notícias ruins, o torcedor corintiano recebeu com alívio a informação de que o meia Rodrigo Garro, principal reforço desta temporada, teve o nome publicado no BID, em ato final do longo imbróglio com o Talleres, da Argentina. O jogador de 26 anos foi apresentado oficialmente e está disponível para estrear.

Enquanto o Corinthians celebra poder contar com seu reforço para o meio de campo, o Santos lamenta ainda não ter Giuliano à disposição. O meio-campista, que vestia a camisa corintiana até o final do ano passado, lesionou a panturrilha esquerda na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, único revés santista até aqui nesta temporada. Frente ao desfalque no meio, o técnico Fábio Carille tem apostado em Cazares como organizador do meio de campo e acredita que ele ainda pode render mais.

Giuliano deixou o Corinthians após o fim de seu contrato, já que a nova gestão, comandada por Augusto Melo, não quis a renovação. Antes de se machucar, ele vinha sendo um dos principais jogadores do Santos, não à toa tem dois gols e uma assistência. O meia não vai reencontrar seu antigo time, mas o zagueiro Gil, seu atual companheiro, viverá a experiência. O defensor também deixou o Parque São Jorge no fim de 2023, após o fim de sua segunda passagem pelo clube.

SANTOS X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

DATA: 07/02 (quarta-feira)

07/02 (quarta-feira) HORÁRIO: 19h30 (horário de Brasília).

19h30 (horário de Brasília). LOCAL: Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR SANTOS X CORINTHIANS AO VIVO

TNT (TV fechada).

HBO Max (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE SANTOS E CORINTHIANS

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares e Otero; Guilherme e João Furch. Técnico: Fábio Carille.

João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares e Otero; Guilherme e João Furch. Fábio Carille. CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley (Yuri Alberto), Pedro Raul e Romero. Técnico: Thiago Kosloski (interino).

