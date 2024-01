São Bernardo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Segundo colocado do Grupo C, empatado em três pontos com o Red Bull Bragantino, o time alvinegro vai enfrentar um adversário que ainda não perdeu no Campeonato Paulista. O São Bernardo estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, algoz dos corintianos no meio da semana, e, na rodada seguinte, empatou sem gols com o Guarani, equipe superada por 1 a 0 pelo time da capital na primeira rodada.

No momento, o grande problema a ser resolvido pelo Corinthians é a situação do meia Rodrigo Garro, ainda indisponível porque o Talleres, da Argentina, não liberou a documentação para regularizá-lo no BID. A diretoria corintiana acionou a Fifa para resolver o problema. A diretoria alvinegra pagou a quantia bruta relativa à transferência, mas o clube argentino exige um novo valor referente à tributação do negócio - segundo os corintianos, isso não estava previsto no contrato.