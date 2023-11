São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e todas as informações da final do Paulista Feminino

São Paulo e Corinthians se enfrentam pelo primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista de Futebol Feminino neste domingo, 19. O duelo está marcado para começar às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O São Paulo correu atrás do prejuízo e superou o Santos após derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, na Arena Barueri. Na casa do adversário, o tricolor conseguiu uma virada nos acréscimos da segunda partida, vencendo por 3 a 2 no tempo normal e por 4 a 2 nos pênaltis. Apesar de ser bicampeão da competição, o clube não ergue a taça desde 1999.

Já o Corinthians garantiu a chance de conquistar no ano após eliminar o Palmeiras com goleada na semifinal. Após a vitória por 1 a 0 na ida, em Jundiaí, o alvinegro fez 8 a 0 na volta, na Neo Química Arena. As “Brabas” já ganharam a Supercopa, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2023.

São Paulo e Corinthians decidem Paulista Feminino na Vila Belmiro. Foto: Arte/Estadão

Será a terceira final nos últimos cinco anos entre São Paulo e Corinthians no Paulistão Feminino. O alvinegro levou a melhor nas decisões de 2019 e 2021. O confronto da volta será na Neo Química Arena, no dia 26, a partir das 10h30.

SÃO PAULO X CORINTHIANS: TUDO SOBRE A FINAL DO PAULISTA FEMININO

DATA: 19/11 (domingo).

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos (SP).

ONDE ASSISTIR A SÃO PAULO X CORINTHIANS AO VIVO

Globo (TV aberta)

TV Cultura (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

TNT (TV fechada)

HBO Max (Streaming)

Paulistão (YouTube)

Centauro Esporte (YouTube)

ESCALAÇÕES DE SÃO PAULO E CORINTHIANS

SÃO PAULO: Carlinha; Fê Palermo, Letícia Alves, Mimi, Ana Alice; Rafa Mineira, Maressa, Naná e Aline Milene; Mariana Santos e Gláucia. Técnico: Thiago Viana.

CORINTHIANS: Lelê; Katiuscia, Mariza, Tarciane e Tamires; Luana, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Vic Albuquerque, Millene e Gabi Portilho. Técnico: Rodrigo Iglesias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO PAULO E CORINTHIANS