São Paulo x Nacional na Libertadores: onde assistir, horário e escalação

O São Paulo encara o Nacional, nesta quinta-feira, 22, às 19h (horário de Brasília), no MorumBis, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com um 0 a 0 no jogo de ida, os são-paulinos precisam de uma vitória simples para garantir a vaga. A expectativa é por uma postura diferente da apresentada no Uruguai, quando o time sequer finalizou em direção ao gol. Quem passar encara o Botafogo, que eliminou o Palmeiras, na quarta-feira.

PUBLICIDADE Segundo o técnico Luis Zubeldía, o empate foi um resultado positivo e dentro do previsto. “Em alguns momentos nos defendemos, em outros eles nos apertaram com chutes. Foi um jogo complicado. Nos faltou mais progressão com a bola, chegar ao gol rival, mas assim são as copas. Por isso, dizem que são jogos de 180 minutos, quem tem os melhores 180 minutos possivelmente passa”, avaliou após a partida da última semana. No MorumBis, Lucas, Luciano e Calleri vão precisar funcionar melhor, já que pouco se viu de interação deles no jogo de ida. Há, ainda, a baixa de Ferreirinha. O atacante jogou apenas um tempo no Uruguai e sentiu a coxa aos 10 minutos do clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo.

São Paulo precisa de vitória simples contra o Nacional para classificar-se. Foto: Arte/Estadão

A possível entrada de Rodrigo Nestor não alteraria demais posições do time, com o camisa 11 jogando na esquerda. Entretanto, Zubeldía perde a característica do “ponta de perna trocada” naquele lado, já que Nestor é canhoto, e Ferreirinha, destro. Isso também aconteceria nas entradas de Wellington Rato ou Erick.

Outra possibilidade é apostar na versatilidade de Lucas, o deslocando para a esquerda e optando por um dos canhotos na direita. Uma mudança mais radical implicaria em sacar Luciano, centralizar Lucas e entrar com outros dois pontas, semelhante ao time que venceu a Copa do Brasil, em 2023, com Dorival Júnior.

Certas são as ausências dos laterais Moreira e Patryck no banco de reservas. O primeiro teve uma lesão muscular, e o segundo chegou a ser internado e passar a noite no hospital após desmaiar no clássico contra o Palmeiras. Ele teve diagnosticada uma fratura na clavícula.

Para o atacante Calleri, são em momentos como esse que o São Paulo mostra a força do seu elenco. “Quando começamos a pré-temporada, sabíamos que eram 40 pessoas para serem importantes no plantel. Obviamente alguns com mais e outros com menos minutos. Mas temos tido a experiência que com um grupo unido conseguimos grandes coisas, como o que aconteceu no ano anterior e nesse ano com a Supercopa”, refletiu o jogador.

O camisa 9 acredita no apoio do torcedor como principal reforço, mesmo diante dos desfalques e de um placar sem vantagem. “Mais uma vez, sempre falo que é especial jogar Libertadores no MorumBis. Sabíamos como seria difícil no campo deles”, confessa.

O novo reforço da defesa, Ruan Tressoldi, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, mas ainda não pode ser inscrito na Libertadores para a partida contra o Nacional. Caso o São Paulo avance, ele poderá integrar o grupo a partir das quartas de final.

O Nacional chega a São Paulo em um ritmo diferente do que estava na semana passada, quando recebeu os são-paulinos, com folga de 11 dias desde a última partida. Agora, a equipe chega depois de um intenso confronto contra o River Plate-URU, que terminou empatado por 3 a 3.

O técnico Martín Lasarte utilizou um time misto, a exemplo do que fez Luis Zubeldía no Brasileirão. Ficaram de fora principalmente os jogadores mais experientes como o zagueiro Polenta, além dos meias Lucas Sanabria, Christian Oliva, Alexis Castro e o atacante Rubén Bentancourt. Todos eles devem aparecer no 11 inicial da equipe uruguaia no MorumBis.

SÃO PAULO X NACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

Data: 22/08/2024.

Horário: 19h (de Brasília).

Local: MorumBis, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR A SÃO PAULO X NACIONAL AO VIVO PELA LIBERTADORES

Paramount+.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Nestor (Wellington Rato); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.