A bola estava no ataque do Brasil. A Croácia recuperou e avançou. Vlasic tocou para Orsic, que cruzou para Petkovic. O chute do croata desviou em Marquinhos, sem alcance para Alisson. Faltavam quatro minutos para acabar a prorrogação, que no momento era vencida pelo Brasil por 1 a 0, com gol de Neymar. Os europeus levaram a decisão para os pênaltis e avançaram de fase em 9 de dezembro de 2022. Um ano depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira ainda vive indefinções, tem desempenho quesitonável e não tem contado com um de seus principais jogadores.

A própria CBF ainda não tem definição certa sobre quem será o treinador. Fernando Diniz assumiu a equipe ao mesmo tempo em que comanda o Fluminense. Apesar de ser o técnico campeão da Libertadores, a performance na seleção levou o time para o pior desempenho brasileiro em Eliminatórias na história recente.

No campo, a participação de Neymar tem sido cada vez menos decisiva e agora mais rara devido à uma lesão no joelho. A responsabilidade recai nos jovens Rodrygo e Vini Jr. Apesar do brilhantismo dos dois no Real Madrid, a seleção ainda peca no futebol. O que, de fato, evoluiu em um ano depois da eliminação na última Copa do Mundo?

Pedro entrou durante aquele jogo e fez um dos gols na disputa de pênaltis, perdida por 4 a 2. Foto: Ina Fassbender/AFP

Saída de Tite e chegada de...

Independentemente do resultado da Copa do Mundo 2022, Tite havia anunciado que deixaria o cargo de técnico da seleção brasileira. Entretanto, ao final do torneio, a CBF não tinha o substituto definitivo. Assim, Ramon Menezes assumiu interinamente. O técnico havia sido campeão do mundo sub-20 em 2019. Em três jogos, foram duas derrotas (para Marrocos e Senegal) e uma vitória contra Guiné.

Depois, o cargo foi para Fernando Diniz, em julho deste ano. O treinador do Fluminense levou o clube carioca ao título da Libertadores, mas pecou na seleção. O esperado e dito por Ednaldo Rodrigues, então presidente da CBF e atualmente destituído, é que Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, assumiria a equipe a partir da Copa América de 2024. Houve dois encontros entre as partes. No entanto, jornais espanhóis noticiaram nos últimos dias uma mudança no cenário: o treinador estaria próximo de uma renovação contratual.

Segundo o tabloide britâncio Daily Mirror, o português José Mourinho, atualmente na Roma, estaria disposto a recusar propostas milionárias do futebol da Arábia Saudita por uma chance de treinar o Brasil a partir de 2024. Ele chegou a recomendar que Ancelotti ficasse no Real Madrid.

Camisa 9?

Ainda que Richarlison tenha encantando com golaços na Copa, o Brasil ainda pena no ataque depois do torneio. O atacante do Tottenham vive má fase e não balançou as redes pela seleção desde o Mundial. Ele chegou a dar forte declaração sobre o momento que vive e citou problemas pessoais.

Esperança na Copa de 2018 e cortado na de 2022 por lesão, Gabriel Jesus retornou à seleção neste ano. No entanto, também não marcou. O atacante do Arsenal chegou a dizer que ‘fazer gols não é um dos seus pontos fortes’.

Nas Eliminatórias, o Brasil venceu o Peru e empatou com a Venezuela com gols de zagueiros (Marquinhos e Gabriel Magalhães). Quando se observa os números do ataque, também é notório o problema no setor. A responsabilidade recai principalmente em Vini Jr. e Rodrygo, além de Neymar, que tem sido ausência por lesão. Depois da Copa, foram nove jogos. O Brasil sofreu 14 gols e só passou ileso uma vez (contra o Peru). Na frente, foram marcados apenas 15.

Começo de Eliminatórias ruim e queda no ranking da Fifa

Os jogos ruins levaram o time a resultados do mesmo nível. Isso faz com que o Brasil, em seis partidas, tenha apenas sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. É o pior começo de Eliminatórias desde 1940. Na era Tite, entre 2016 e 2022, o aproveitamento foi de 80,2%. Em 81 partidas, foram 60 vitórias, 15 empates e seis derrotas. Em todo esse tempo, a seleção sofreu apenas 30 gols e somou 52 jogos sem que adversários balançassem as redes. Perdeu as partidas para Bélgica, em 2018, e para a Croácia, em 2022, nas Copas e voltou para casa.

No ranking da Fifa, as derrotas atuais significaram perder duas posições e cair para o quinto lugar, a pior colocação desde agosto de 2016, quando o Brasil foi nono. No total, a seleção brasileira foi a segunda que mais perdeu pontos, -28,1. Só ficou atrás da Suíça (-31,9), que jogou três vezes e não venceu nenhuma partida neste mês: foram dois empates e uma derrota.

Fernando Diniz enfrenta desempenho ruim com a seleção brasileira. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Futuro ainda é permeado por dúvidas

Diante de um cenário de piora depois da eliminação de 2022, a seleção brasileira tem na Copa América de 2024 o próximo desafio competitivo. Ainda não se sabe em que condições o Brasil vai disputar o torneio, com qual técnico, time titular e se com ou sem Neymar.

O que é certo são os primeiros adversários. Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica, que disputam uma repescagem, estarão no Grupo D, junto do Brasil. A seleção estreia em 24 de junho contra o rival ainda a ser definido no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia.