Slavia Praga x Milan: onde assistir hoje, horário e escalações das equipes

O Milan visita o Slavia Praga nesta quinta-feira, dia 14, no Fortuna Arena, na República Checa, em partida de volta das oitavas de final da Europa League. A equipe italiana venceu o confronto de ida por 4 a 2 e pode perder por um gol de diferença que avança na competição. O time checo precisa ganhar por três gols para se classificar, ou dois para levar a decisão para as penalidades.

Em bom momento, o Milan vem embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Italiano. O time rubro-negro está na segunda colocação, com 59 pontos, a 16 do líder Juventus, e praticamente garantido na próxima edição da Champions League. O Slavia Praga, por sua vez, também é o vice-líder no Campeonato Checo, com apenas uma derrota e um ponto atrás do rival Sparta Praga.

Slavia Praga e Milan se enfrentam pela Europa League. Foto: Arte/Estadão

SLAVIA PRAGA X MILAN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

DATA : 14/03 (quinta-feira)

: 14/03 (quinta-feira) HORÁRIO : 14h45 (horário de Brasília).

: 14h45 (horário de Brasília). LOCAL: Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca.

ONDE ASSISTIR SLAVIA PRAGA X MILAN AO VIVO

Star+ (streaming)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO SLAVIA PRAGA

SLAVIA PRAGA: Stanek; Vlcek, Holes, Zima e Boril; Doudera, Masopust, Dorley, Provod e Zmrzly; Chytil. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO MILAN

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernández; Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SLAVIA PRAGA X MILAN

10/03 - Milan 1 x 0 Empoli - Campeonato Italiano

10/03 - Slavia Praga 4 x 0 Teplice - Campeonato Checo