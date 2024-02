Sousa-PB x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Mais 16 jogos dão sequência à primeira fase da Copa do Brasil de 2024 no decorrer desta quarta-feira, dia 21. Metade vai ficar pelo caminho. Um dos destaques é a estreia do Cruzeiro, maior campeão da história da competição, com seis troféus conquistados. O time de Ronaldo promete ser mais regular na temporada.

Apesar de ser o maior campeão da Copa do Brasil, o clube de Minas tenta sair da fila de títulos, já que a última vez que venceu o torneio foi em 2018. De lá para cá, muita coisa mudou. A estreia será contra o Sousa-PB, no Estádio Marizão, em Sousa, interior da Paraíba, às 19h15 (horário de Brasília). Para o duelo, o técnico Nicolás Larcamón terá cinco novidades para escalar o Cruzeiro em relação à formação que entrou em campo pela última vez no Campeonato Mineiro, quando venceu, por 3 a 1, o Democrata, em Governador Valadares. O lateral-esquerdo Marlon, os volante Lucas Romero e Lucas Silva e o meia Matheus Pereira estão de volta e devem começar jogando. O atacante Robert também retorna, mas ainda não sabe se começa entre os 11 iniciais.

Cruzeiro enfrenta o Sousa pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Foto: Arte/Estadão

SOUSA-PB X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

DATA: 21/02/2024 (quarta-feira)

21/02/2024 (quarta-feira) HORÁRIO: 19h15 (horário de Brasília).

19h15 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Marizão, em Sousa-PB.

ONDE ASSISTIR SOUSA-PB X CRUZEIRO AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE SOUSA-PB E CRUZEIRO

SOUSA: Bruno Fuso; Iranilson, Adriano, Marcelo e Jackson; Leozinho, Michel Potiguar e Hebert Cristian; Aruá, Diego Ceará e Charles. Técnico: Paulo Schardong

Bruno Fuso; Iranilson, Adriano, Marcelo e Jackson; Leozinho, Michel Potiguar e Hebert Cristian; Aruá, Diego Ceará e Charles. Paulo Schardong CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (João Marcelo), Neris e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Robert (João Pedro), Matheus Pereira e Arthur; Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SOUSA-PB E CRUZEIRO

18/02 - Democrata 1 x 3 Cruzeiro - Campeonato Mineiro

- Campeonato Mineiro 17/02 - Sousa 3 x 0 Campinense - Campeonato Paraibano