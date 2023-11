Sylvinho leva Albânia à sua segunda Eurocopa seguida; veja festa do técnico com torcedores

A Albânia, do técnico Sylvinho, ex-Corinthians, vencia a Moldávia por 1 a 0 e permitiu um empate por 1 a 1 aos 42 minutos do segundo tempo, mas isso não impediu a classificação para a disputa da Eurocopa em 2024.

O ponto somado na partida da penúltima rodada das Eliminatórias do torneio europeu, nesta sexta-feira, deixou os albaneses com 14 pontos, na liderança do Grupo E, sem chances de deixar terminar em qualquer posição abaixo da segunda, na qual se encerra a zona de classificação.

“É uma honra ser o treinador da seleção albanesa. Todos que nos ajudaram fizeram um trabalho fantástico, que acabou sendo coroado com a classificação para a Euro 2024. Agradeço aos atletas, comissão técnica, dirigentes, funcionários e torcedores que caminharam conosco até aqui”, disse Sylvinho em entrevista coletiva.

A vice-liderança da chave é da República Checa, dona de 12 pontos e que decidirá a última vaga da Chave com a Moldávia na próxima segunda-feira.

Sokol Cikalleshi marcou o único gol da Albânia no jogo e garantiu a classificação para a Euro de 2024. Foto: Elena Covalenco/ AFP

Os poloneses estão em quarto lugar, com 11 pontos, e, depois do empate com os checos, encerraram a participação nas Eliminatórias. O time de Lewandowski ainda pode ir à Euro por meio da repescagem. Para tanto, precisa de uma combinação de resultados. A lanterna é das Ilhas Faroé, que somaram apenas um ponto.

Sylvinho foi contratado pela Albânia em janeiro deste ano, após quase um ano desempregado, e chegou ao país europeu acompanhado do também brasileiro Doriva e do ex-lateral argentino Pablo Zabaleta como auxiliares técnicos. Seu último trabalho havia sido no Corinthians, clube com o qual tinha identificação em razão de sua passagem como jogador, mas a atuação como técnico foi alvo de muitas críticas da torcida corintiana.

No jogo desta sexta, a seleção albanesa abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com um gol de pênalti marcado por Cikalleshi. A vitória, contudo, acabou sendo negada por Baboglo, autor do gol do empate moldávio aos 42 minutos da etapa final.

De qualquer forma, a classificação veio, e a Albânia vai disputar a Eurocopa pela segunda vez em seu formato atual. A primeira foi em 2016, quando foi eliminada na fase de grupos. Antes disso, participou da edição de 1964 e caiu na rodada inicial.