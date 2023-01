Tabata celebra atuação competente do Palmeiras e minimiza cobranças: ‘Entendemos a ansiedade’

Bruno Tabata chegou no Palmeiras ainda no meio do ano da temporada passada para ser opção de Abel Ferreira nas ausências de Raphael Veiga ou Gustavo Scarpa. O reforço não jogou tanto em 2022 pela grande fase dos titulares, mesmo com a contusão de Veiga, e agora espera ganhar mais oportunidades com a ida de Scarpa para a Inglaterra. Eleito o melhor nos 3 a 1 sobre o Ituano, ele dividiu méritos com os companheiros, exaltou a atuação “muito competente” do time alternativo e minimizou as cobranças por reforços dos palmeirenses.

Sem conseguir disfarçar a alegria pela boa apresentação, Tabata era só sorrisos com o troféu de melhor da partida. Além de ajudar a equipe nas transições entre defesa e ataque, o meia ainda anotou o terceiro gol, dando tranquilidade ao time nos minutos finais no Novelli Júnior.

“Este prêmio é para todo mundo. Fizemos um grande jogo e demonstramos nossa qualidade”, disse. “A equipe toda foi muito competente hoje”, afirmou. Bastante centrado, Bruno Tabata aproveitou para comentar sobre a pressão da torcida nos últimos dias por chegada de nomes de peso para as vagas de Scarpa e também do volante Danilo, negociados com o Nottingham Forest.

Bruno Tabata foi eleito o melhor jogador em campo. Foto: SE Palmeiras

Sem entrar em polêmica, o jogador disse entender as exigências das arquibancadas, mas se vê em condições de ser o meia tão buscado por Abel Ferreira para não sobrecarregar Raphael Veiga.

“A gente entende a ansiedade da torcida, o Scarpa fez um grandíssimo ano. Mas também teve momentos de dificuldade. O substituto vem para fazer grandes coisas, eu cheguei no meio do ano precisando me adaptar após seis anos fora e estou lidando com naturalidade”, disse. “Quem trabalha sempre obtém êxito. E vou continuar trabalhando quietinho”, afirmou, se colocando na briga pela vaga.

Tabata aproveitou para explicar uma possível polêmica na hora da cobrança do pênalti. Flaco López, que sofreu a falta, queria bater, mas o meia pegou a bola e assumiu a cobrança. “Eu disse para ele: Flaquito, nem vem que essa é minha hoje”, se divertiu. Brasileiro e argentino estavam precisando de um gol para tirar um pouco do peso das cobranças e o atacante acabou cedendo.