Tadic critica defesa frágil da Sérvia após eliminação: ‘Sofremos muitos gols’

Um dos líderes do grupo da Sérvia, o meia Tadic apontou o desempenho ruim da defesa como um dos principais fatores para a frustração de sua seleção, eliminada da Copa do Mundo nesta sexta-feira após derrota por 3 a 2, de virada, para os rivais da Suíça. A defesa sérvia é a segunda pior do Mundial, com oito gols sofridos, atrás apenas da Costa Rica, que levou 11.

“Nós sofremos gols com muita facilidade. Cada jogo é como uma montanha russa, você simplesmente não pode ganhar um jogo como esse. É difícil falar agora. Então, vamos avaliar o que aconteceu e pensar como será daqui para frente”, afirmou o jogador em entrevista à Rádio Televisão da Sérvia.

“Hoje tínhamos tudo sob controle, vencíamos por 2 a 1, depois sofremos dois gols. Essas coisas não devem acontecer conosco se quisermos seguir em frente. Sofremos oito gols em três jogos. Mas, a responsabilidade é de toda a equipe, do ataque até a defesa”, concluiu.

Tadic é direto ao comentar sobre a eliminação da Sérvia na Copa do Mundo do Catar Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Antes da derrota para a Suíça, a Sérvia estreou na Copa do Mundo com uma derrota por 2 a 0 para o Brasil, em jogo no qual foi dominada na maior parte do tempo. Em seguida, contra Camarões, melhorou e marcou três gols, mas sofreu a mesma quantidade e saiu de campo com um empate por 3 a 3.

Com a campanha sem uma vitória sequer, os sérvios se despedem da Copa com apenas um ponto, na lanterna do Grupo G. Brasil e Suíça avançaram e vão enfrentar Coreia do Sul e Portugal, respectivamente.