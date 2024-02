Técnico da Itália proíbe videogames na concentração: ‘Queremos ganhar a Eurocopa, não Call of Duty’

“Quero as concentrações de antes, com costumes e atmosfera antigos. Coisas simples, Buffon (ex-goleiro da Itália) vai me ajudar nisso. Se a modernidade é jogar videogame até as 4 da manhã com o jogo no dia seguinte, então não funciona. Os jovens de hoje preferem postar uma foto no Instagram com o cabelo penteado antes de abaixar a cabeça e trabalhar. Não são os valores que a minha Itália deveria transmitir”, completou o comandante.

Spalletti levou o Napoli ao título italiano na última temporada, o primeiro desde a Era Maradona em Nápoles e o terceiro na história do clube. Na Itália, já disputou seis partidas, com três vitórias, dois empates e uma derrota. A seleção está no Grupo B da Eurocopa, ao lado de Espanha, Croácia e a surpreendente Albânia, de Sylvinho, contra quem estreia no dia 15 de junho.