Tottenham x Roma pela Liga Europa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Tottenham recebe a Roma nesta quinta-feira, 28, às 17 horas (de Brasília), pela quinta rodada da primeira fase da Liga Europa. O duelo acontece no Tottenham Hotspur Stadium. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV (Youtube).

O time inglês está na sétima colocação da tabela, com nove pontos. O Tottenham tem uma campanha de três vitórias e apenas uma derrota. Os Spurs chegam embalados para o confronto após a goleada de 4 a 0 sobre o Manchester City, pela Premier League.

Tottenham recebe a Roma nesta quinta pela Liga Europa Foto: Divulgação

Para o jogo contra a Roma, o Tottenham tem problemas por lesão. Vicario, Romero, Van de Ven e Richarlison estão entregues ao departamento médico e não poderão atuar nesta quinta-feira.

A Roma ocupa a vigésima colocação na Liga Europa, com cinco pontos até o momento. A equipe italiana está com uma campanha de uma vitória, dois empates e uma derrota. A Roma precisa do triunfo para dar um salto na tabela. Saelemaekers e Shomurodov estão lesionados e desfalcam a equipe de Claudio Ranieri.

TOTTENHAM X ROMA: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELA LIGA EUROPA

Data: 28/11/2024.

28/11/2024. Horário: 17h (de Brasília).

17h (de Brasília). Local: Tottenham Hotspur Stadium, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR TOTTENHAM X ROMA AO VIVO

Cazé TV (Youtube).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TOTTENHAM

TOTTENHAM: Forster; Pedro Porro, Dragusin, Davies e Gray; Bissouma, Bergvall e Maddison; Johnson, Son e Solanke.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA

ROMA: Svilar; Mancini, Cristante e Angeliño; Koné, Le Fée, Çelik e El Shaarawy; Pellegrini e Baldanzi; Dovbyk.

ÚLTIMOS JOGOS DE TOTTENHAM E ROMA