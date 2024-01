Tunísia x Mali: onde assistir, horário e escalação das equipes

Tunísia e Mali se enfrentam neste sábado, 20, a partir das 17h (horário de Brasília), pela Copa Africana de Nações (CAN). A partida acontece no Estádio Amadou Gon Coulibaly, em Korhogo, na Costa do Marfim, país que sedia o torneio neste ano de 2024, e é válida pela segunda rodada do Grupo E da competição.

Tunísia chega para o confronto depois de perder na estreia para a seleção da Namíbia, por 1 a 0. Já Mali, um dos candidatos ao título, venceu a África do Sul; em caso de nova vitória neste sábado, garante a vaga para o mata-mata da Copa Africana de Nações.

Tunísia e Mali se enfrentam pela Copa Africana de Nações. Foto: Arte/ Estadão

TUNÍSIA X MALI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES (CAN)

DATA : 20/01 (sábado).

: 20/01 (sábado). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Amadou Gon Coulibaly, em Korhogo, Costa do Marfim.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

ONDE ASSISTIR TUNÍSIA X MALI AO VIVO

Bandplay

YouTube (Esporte na Band)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA TUNÍSIA

TUNÍSIA: Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi e Maaloul; Skhiri, Ben Slimane e Ben Romdhane; Msakni, Khenissi e Achouri. Técnico: Jalel Kadri.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE MALI

MALI: Djigui; Hamari Traoré, Kouyate, Niakaté e Sacko; Doumbia, Haidara e Dieng; Bissouma; Sinayoko e Koita. Técnico: Eric Chelle.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE TUNÍSIA E MALI

16/01 - Tunísia 0 x 1 Namíbia - Copa Africana de Nações

0 x 1 Namíbia - Copa Africana de Nações 16/01 - Mali 2 x 0 África do Sul - Copa Africana de Nações