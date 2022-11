Uma Copa do Mundo com ou sem Neymar?

Publicidade

O pé inchado impressiona. Nenhum jogador perde duas partidas de uma Copa por nada. Principalmente quando se é o melhor de sua seleção, fominha (no bom sentido) e com a possibilidade de estar em sua despedida da seleção - porque não faz sentido Neymar continuar a ser chamado se ele não está mais a fim de jogar o Mundial de 2026. Aos 30 anos, penso que ele não abandonará o time nacional como insinuou antes da competição no Catar.

Minha dúvida diz mais respeito sobre sua recuperação. Ele precisará de alguns milagres para voltar a atuar na Copa. Até sexta-feira, quando o Brasil encerra sua participação na fase de grupos, diante de Camarões, não há possibilidade de recuperação. Nem dele nem de Danilo. O tempo joga contra os brasileiros.

Não se cura uma lesão ligamentar em sete dias. Se ficar parado por uma semana, atleta nenhum volta zerado de treino para um jogo decisivo. É complicado avançar a medicina nesses casos. Todo tratamento, por mais moderno que seja, requer tempo para que o corpo humano responda a ele.

Imaginando que Neymar queira jogar, seja medicado, acelere de alguma forma sua recuperação e esteja em campo na partida das oitavas em caso de classificação do Brasil, ele aguentaria as dores dos movimentos de um jogador, das paradas repentinas do seu estilo e das mudanças de direção com a bola nos pés? Daria para cobrar faltas ou escanteios? Daria para driblar? No primeiro jogo, ele sofreu nove faltas, recordista entre todas as estreias nesta Copa. O rival das oitavas ou mesmo das quartas aliviaria para ele em campo? Existe a possibilidade de sua lesão se agravar e virar rompimento do ligamento ou algo tão sério quanto isso? A seleção brasileira estaria sofrendo pressão do PSG para não escalar Neymar em caso de risco?

Empilhei aqui uma série de questionamentos ainda sem respostas sobre a contusão do melhor jogador do Brasil. Marquinhos disse que não sabe quando o companheiro vai voltar. Tite jura que ele ainda joga a Copa do Mundo do Catar.

A decisão é difícil. Neymar será ouvido. Só ele saberá o tamanho de sua dor. Também tem capacidade de avaliar as consequências de voltar sem ter condições ou de agravar o que já um desafio para os médicos da seleção em um torneio.

Esqueça a vontade do jogador e seu sonho de ser decisivo em uma Copa do Mundo, o que ainda não aconteceu nas duas outras que disputou. Esqueça seu compromisso com o time e tudo o que fez para chegar bem ao Catar. Esqueça a pressão de patrocinadores e seu compromisso de devolver tudo o que apostam nele.

Se clinicamente for resolvido a tempo, como estará o emocional de Neymar? Tenho dúvidas se vale a pena. Tite tem um time. O Brasil tem ótimos jogadores. Talvez Neymar deva aceitar sua sina em Copas.