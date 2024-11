Veja como ficam as contas para vagas na Libertadores no Brasileiro após vice do Cruzeiro

Oito equipes brasileiras estarão na Libertadores do ano que vem. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, se garantiu na fase de grupos. Mais um time do país se classificará diretamente para o torneio continental sem ser pelo Brasileirão: Botafogo ou Atlético-MG. Os clubes disputam a final desta edição da Libertadores no próximo final de semana. O campeão carimba uma vaga.

Se o campeão da Libertadores estiver entre os oito primeiros colocados do Brasileirão, o torneio de pontos corridos passará a ter um “G-8″ pensando na próxima edição da competição continental. Atualmente, há um “G-7″, já que o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, está na quarta posição. O Botafogo lidera o Brasileirão, com 69 pontos, enquanto o Atlético-MG é o décimo primeiro colocado, com 43 pontos.