A seleção brasileira masculina de futebol precisa reagir no quadrangular final do Pré-Olímpico para sonhar com a vaga nos Jogos de Paris. Após perder para o Paraguai na rodada inaugural, uma nova derrota resultará em uma eliminação antecipada. Nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), o duelo com a Venezuela, dona da casa, será crucial.

O Brasil fez no torneio jogos muito fracos desde a estreia. Na primeira etapa do Pré-Olímpico, a seleção de Ramon Menezes já mediu forças com os venezuelanos. Com equipe reserva, os brasileiros foram derrotados por 3 a 1. Apenas duas seleções vão representar a América do Sul na Olimpíada.

Venezuela e Brasil se enfrentam em Caracas pelo Pré-Olímpico. Foto: Arte/ Estadão

VENEZUELA x BRASIL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO PRÉ-OLÍMPICO

DATA : 08/02 (quinta-feira).

: 08/02 (quinta-feira). HORÁRIO : 20h (de Brasília).

: 20h (de Brasília). LOCAL: Estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

ONDE ASSISTIR VENEZUELA x BRASIL AO VIVO

SporTV

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA VENEZUELA

VENEZUELA: Rodríguez; Uzcátegui, Ferro, Ruiz e Rivas; Vivas, Faya, Lacava e Segovia; Bolívar e Kelsy (Martínez). Técnico: Ricardo Valiño.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Mycael; Khellven, Fasson, Arthur Chaves e Rikelme; Alexsander, Andrey Santos, Gabriel Pirani e Maurício; John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VENEZUELA E BRASIL

05/02 - Brasil 0 x 1 Paraguai

0 x 1 Paraguai 05/02 - Argentina 2 x 2 Venezuela