Venezuela x Itália: onde assistir, horário e escalação das equipes

A cidade de Fort Lauderdale, no estado americano da Flórida, recebe nesta quinta-feira o amisto entre Venezuela e Itália, marcado para as 18 horas (de Brasília). Será o primeiro compromisso de ambas as seleções na Data Fifa de março, que vai do do dia 20 ao 28. Depois, os venezuelanos enfrentam a Guatemala, no domingo, 24, mesmo dia em que os italianos desafiam o Equador.

Sob o comando do técnico argentino Fernando Batista, a Venezuela faz uma campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e ocupa a quarta colocação, com nove pontos, acima do Brasil, que é o sexto. Já a Itália, comandada por Luciano Spalletti, sofreu nas Eliminatórias da Eurocopa, mas conseguiu a classificação para o torneio na última Data Fifa, ao empatar sem gols com a Ucrânia.

Venezuela e Itália se enfrentam nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Foto: Arte/Estadão

ITÁLIA X VENEZUELA: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO DE SELEÇÕES

DATA: 21/03

21/03 HORÁRIO: 18h (horário de Brasília).

18h (horário de Brasília). LOCAL: Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

ONDE ASSISTIR ITÁLIA X VENEZUELA AO VIVO

SporTV

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ITÁLIA X VENEZUELA

VENEZUELA: Romo; González, Ángel, Osorio eNavarro; Rincón, Martínez; Machís e Otero; Savarino y Rondón. Técnico : Fernando Batista.

Romo; González, Ángel, Osorio eNavarro; Rincón, Martínez; Machís e Otero; Savarino y Rondón. : Fernando Batista. ITÁLIA: Donnarumma; Mancini, Buongiorno e Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco, Pellegrini e Chiesa; Raspadori. Técnico: Luciano Spalletti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ITÁLIA E VENEZUELA