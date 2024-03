‘Sei do grande grau de dificuldade que é', diz Tite sobre Dorival Júnior na seleção brasileira

O atual técnico do Flamengo esteve no comando da seleção brasileira de 2016 a 2022, quando deixou o cargo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Na ocasião, Tite foi substituído de forma interina pelo treinador do Fluminense, Fernando Diniz. Depois de Diniz, Dorival Júnior assumiu o posto.

“Torci muito pelo Diniz e torço muito pelo Dorival (na Seleção). São duas pessoas que tenho um relacionamento mais próximo”, afirmou Tite na entrevista.