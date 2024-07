A Eurocopa de Marc Cucurella foi repleta de emoções. O lateral esquerdo foi peça fundamental da Espanha no título europeu de 2024, protagonizou um dos lances mais polêmicos do torneio ao atingir a bola com a mão durante as quartas de final com a Alemanha e agora está viralizando nas redes sociais por conta de uma comemoração inusitada e uma provocação para Erling Haaland.

Após a vitória contra a Inglaterra e a confirmação do tetracampeonato inédito da seleção espanhola, os jogadores comandados por Luis de la Fuente foram comemorar a conquista. Ainda na noite de domingo, dia 14 de julho, o defensor do Chelsea foi filmado dançando e cantando uma música que viralizou no TikTok.

Marc Cucurella dança e canta sucesso do TikTok em festa de título da Eurocopa. Foto: @EstadaoEsporte via Instagram

Na letra, ele brinca: “Cu-cu-cucurella come paella/Cu-cu-cucurella bebe Estella/O Haaland treme quando vê o Cucurella”. A canção é uma criação do usuário @adrinavarromusic, que postou vídeos de si próprio cantando em apoio ao jogador. Como ambos têm o cabelo parecido e a música é cativante, as postagens viralizaram na Espanha e chegaram até a seleção.

Para delírio dos espanhóis, o defensor encarou a situação com muito bom humor, entrou na brincadeira e fez a dança e a canção do TikTok que levam o seu nome. Ao final da performance, o elenco e a comissão técnica da Espanha celebraram o jogador, rindo e aplaudindo a atuação. Entretanto, as coisas nem sempre foram tão fáceis para Cucurella. O defensor é muito criticado por suas atuações no Chelsea e era visto com certa desconfiança por parte da torcida espanhola. Agora, ele aproveita para comemorar sua volta por cima.

As alfinetadas, no entanto, não se limitaram à Haaland. Sobrou também para Gary Neville, ex-jogador da Inglaterra e comentarista esportivo no país. O ex-atleta pegou no pé de Cucurella durante todo o torneio, criticando suas atuações e o classificando como “a razão pela qual a Espanha não conseguirá percorrer todo o caminho”.

Em seu Instagram, o jogador do Chelsea não poupou palavras. Ele repostou as aspas de Neville em seus stories, marcou o perfil do ex-atleta e fez um comentário para lá de sarcástico em sua rede social. “Nós percorremos todo o caminho, Gary. Obrigado pelo seu apoio”, celebrou o defensor.