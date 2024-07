Vídeo: Walter defende pênalti, atacante marca no rebote, mas árbitro encerra partida antes do gol

Uma cena para lá de polêmica encerrou a partida entre Palestino e Cuiabá na noite desta quinta-feira, dia 18 de julho, disputada no estádio de Concepción, no Chile. O jogo era válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana. No último lance do confronto, um pênalti foi marcado para a equipe chilena após falta do defensor Bruno Alves em Rojas. A partida estava 1 a 1.

O meia Abrigo foi para a cobrança, mas o chute foi defendido pelo goleiro Walter, que deu rebote. A bola sobrou para o jogador chileno e ele estufou a rede, mas o gol não valeu. Entre a defesa do arqueiro brasileiro e o chute do atacante, o juiz peruano Roberto Pérez encerrou o jogo.

Walter salva Cuiabá em pênalti no último minuto e juiz encerra partida antes do rebote. Foto: @Sudamericana via X

Inicialmente, ambas as equipes se mostraram confusas após o apito do árbitro. Pérez, então, sinalizou que o tento não havia sido legal e que a partida estava encerrada. Enquanto os jogadores brasileiros comemoravam o empate, a decisão da arbitragem revoltou a equipe da casa.

Os gols da partida foram marcados por Linares, para o Palestino, e Deyverson, para o Cuiabá. Com o resultado, o time brasileiro sonha com a classificação para as oitavas de final do torneio sul-americano. O jogo de volta ocorre na próxima quinta-feira, dia 25 de julho, às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso.