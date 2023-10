Vini Jr. desabafa sobre racismo: ‘Se eu enfrentar sozinho, o sistema vai me esmagar’

Vinícius Júnior não pode lutar contra o racismo no futebol sozinho. Essa foi a forma que o atacante brasileiro pediu apoio. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira falou sobre as injúrias sofridas na Espanha, e critica entidades como a Fifa, a Uefa e La Liga.

O veículo mostra Vini Jr. como uma das grandes promessas do futebol mundial, aos 23 anos, ainda que o jovem não tenha entrado na lista dos melhores do mundo. O racismo, porém, é um dos temas mais abordados pelo atacante.

Se eu enfrentar o racismo sozinho, o sistema vai me esmagar Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira ao jornal francês L'Équipe

Ponta da Seleção Brasileira, Vini Jr. sofre e enfrenta injúrias raciais na Espanha. Foto: Andre Penner (AP)

“Quando estamos todos juntos, quando pessoas importantes abordam o assunto, como o presidente do Brasil (Lula), como o presidente da Uefa (Aleksander Ceferin), como Kylian (Mbappé), como Neymar, grandes jogadores, como Rio Ferdinand, que sempre me escreve e está comigo nessa luta, isso necessariamente tem mais peso”, contou Vini Jr. Porém, ele lamenta que o apoio se esvai: “Assim que acaba, não falam mais com você”.

Valencia exige retratação pública de Vini Jr.

Na última semana, Vini Jr. depôs à Justiça espanhola sobre o caso de racismo sofrido no Estádio de Mestalla, casa do Valencia, no dia 21 de maio, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro manteve o que já havia dito em outras ocasições e confirmou ter sido vítimas de ofensas racistas por torcedores espalhados em diferentes setores do Mestalla. O Valencia, porém, contesta Vini Jr.

O clube alega, em nota, que é deve-se ser “escrupulosamente preciso e responsável neste tipo de manifestações” e defende que “os torcedores do Valencia não podem ser classificados como racistas”. Ao final do comunicado, é pedida uma manifestação pública do brasileiro sobre o depoimento.

O Valencia chegou a ser punido pelo Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em razão dos ataques racistas a Vinícius Júnior. O setor “Mario Kempes” do Estádio Mestalla, onde ocorreu a maior parte das ofensas ao brasileiro, ficou sem receber torcedores por cinco partidas. Houve ainda multa de 45 mil euros, cerca de R$ 241 mil. À época, a direção da equipe espanhola classificou como “injusta” as punições. Além disso, o clube acusou Rodrygo, também do Real Madrid, de mentir sobre o caso.

Vini Jr. é um dos principais nomes da seleção brasileira. Foto: Armando Franca (AP)

Lei e interrupção de partidas por racismo

Vinícius Júnior virou nome de lei no Rio de Janeiro. A Lei 10.053/23 institui a Política Estadual Vini Jr de Combate ao Racismo nos Estádios e nas Arenas Esportivas do Estado. De acordo com o texto, qualquer cidadão poderá informar condutas racistas a qualquer autoridade presente no estádio. A denúncia deverá ser encaminhada à organização do evento, à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) e às autoridades.

Na época das injúrias na Espanha, o Ministério do Interior do país também determinou que as forças de segurança podem interromper partidas e até mesmo esvaziar um estádio quando houver casos de racismo e xenofobia. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também defendeu a interrupção de jogos em casos de racismo.