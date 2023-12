Visita de Endrick ao Real Madrid supera a de Bellingham nas redes: 55 milhões de visualizações

O jovem Endrick ainda não entrou em campo com a camisa do Real Madrid, mas já começou sentir o peso da sua contratação junto à torcida do gigante espanhol. As imagens que registraram a visita do brasileiro ao novo clube, onde conheceu a estrutura e também alguns dos novos companheiros, além do técnico Carlo Ancelotti, vem turbinando as redes sociais assustadoramente. De cara, ele já atingiu um recorde: um vídeo com o palmeirense alcançou 55 milhões de visualizações, superando uma publicação do craque Bellingham (48,6 milhões).

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o vídeo do atacante com Ancelotti e seus futuros companheiros, postado no sábado passado, pelo Real Madrid, já é um dos mais vistos no Instagram do clube nesta temporada, e o mais acessado desde julho deste ano.

Endrick chega com status de fora de série. Uma postagem com os jogadores no vestiário ultrapassa os 4 milhões de curtidas, dando uma ideia da expectativa criada em torno da sua chegada.

Endrick já tem uma vida dividida entre as tarefas dentro de campo e os comerciais fora dele Foto: Werther Santana / Estadão

Em entrevista ao jornal espanhol, o diretor da Wolff Sports, Fábio Wolff, afirmou que os números apontam para um interesse global que o jovem artilheiro, destaque do Palmeiras no título Brasileiro deste ano, vem despertando nas pessoas. “Este já é o conteúdo mais visto em termos de visualizações considerando os últimos publicados desde meados do ano. E foi alcançado em apenas 24 horas”, afirmou Wolff, que é responsável pela gestão de contratos de patrocínio do atacante.

Recentemente, o jogador foi envolvido numa polêmica com uma de suas novas marcas, uma de remédio, que era proibido para uso dos atletas. Ao Estadão, o atacante deu uma entrevista explicando o que deseja nos últimos seis meses com a camisa 9 do Palmeiras e como quer chegar ao Real Madrid. Sua história há está sendo construída na Espanha desde que a presidente Leila Pereira aceitou oferta de R$ 408 milhões para vendê-lo antes dos 18 anos. Endrick termina a temporada valorizado pelo técnico Abel Ferreira e pela torcida do Palmeiras.