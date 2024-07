Vitória x Botafogo no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalação das equipes

Após boa partida contra o Criciúma, o time baiano busca manter a boa fase e quer se afastar ainda mais do Z-4. Para isso, deve contar com o retorno do zagueiro Bruno Uvini, que estava lesionado, ao time titular. A equipe também quer se vingar da eliminação da Copa do Brasil deste ano, quando caiu para o próprio Botafogo.

Do outro lado do campo, a equipe comandada por Artur Jorge sonha com a liderança do campeonato. O grande desafio, no entanto, é superar duas ausências na equipe titular: Bastos e Tiquinho Soares, ambos suspensos por levarem o terceiro cartão amarelo.