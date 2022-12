Vitrine da Copa: Veja 10 jogadores em evidência no Catar que podem movimentar o mercado europeu

Além de ser o maior campeonato do futebol, a Copa do Mundo é também uma grande vitrine para os jogadores que nela atuam. Muitos deles, com habilidade e noção de jogo notáveis, “surgem” durante a disputa e não demoram para aparecer nos maiores clubes do planeta. Alguns casos marcantes são os do colombiano James Rodríguez e dos laterais franceses Benjamin Pavard e Lucas Hernández nas duas últimas edições. Até mesmo o contestado Harry Maguire, da Inglaterra, foi “impulsionado” pelo torneio.

Muitas seleções se renovaram para o Catar. Isso deu espaço para jovens com potencial mostrarem seu valor e entrarem nos scouts dos olheiros. Não somente os mais novos, atletas com idade avançada em relação às categorias de base, mas ainda não muito velhos (algo que giraria em torno de 24 a 29 anos) também apareceram.

Pensando na próxima janela de transferências, em janeiro, o Estadão compilou possíveis nomes a ficar de olho e que não trariam surpresa se fossem protagonistas de uma grande negociação em 2023.

Enzo Fernández - Argentina

Fernández se tornou um dos jogadores mais importantes da Argentina no mata-mata da Copa do Mundo. Foto: Paul Ellis/AFP

Logicamente, um dos finalistas da Copa conta com jogadores de qualidade em seu elenco e, junto a eles, revelações do futebol mundial. Uma delas é Enzo Fernández, que começou o torneio no banco e hoje é uma das principais peças do time comandado por Lionel Scaloni.

Meio-campista, ele forma com Rodrigo De Paul e Alexis Mac Allister a trinca central argentina que foi escalada em dois dos três jogos do mata-mata até então. Com uma atuação acima da média frente à Croácia, coroou sua ascensão meteórica ajudando a garantir a vaga na final, contra a França.

Fernández já era conhecido na América do Sul por ter atuado pelo River Plate e Defensa y Justicia. Recentemente, Liverpool e Real Madrid - que contratou Endrick, do Palmeiras, nesta quinta-feira, 15 - demonstraram interesse em tirá-lo do Benfica e tê-lo no elenco. Como os portugueses estão nas oitavas da Liga dos Campeões da Europa de 2022-2023, a tarefa não deverá ser simples.

Sofyan Amrabat - Marrocos

Amrabat foi o 'motorzinho' de Marrocos na Copa do Mundo e um dos grandes nomes do meio-campo. Foto: Luca Bruno/AP Photo

É justo dizer que Marrocos deve ser a seleção mais ‘procurada’ da próxima época de negociações, visto o desempenho surpreendente de sua subestimada equipe, que chegou às semifinais. Um dos destaques do time, além dos já conhecidos Achraf Hakimi e Hakim Ziyech, é o volante Sofyan Amrabat.

O jogador foi um dos mais impactantes sobretudo no mata-mata, com atuações impecáveis contra Espanha e Portugal, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. A marcação impecável, número alto de desarmes e boa saída de jogo fizeram com que a seleção marroquina tivesse um dos meio-campos mais fortes e difíceis de ‘penetrar’. Não à toa, levou somente três gols em seis jogos até o momento.

Amrabat joga atualmente na Fiorentina, da Itália, e teve passagens pelo Brugge, da Bélgica, e Feyenoord, da Holanda. De acordo com a mídia europeia, o clube de Florença já corre para renovar com ele, já que Liverpool e Tottenham querem o levar para o Campeonato Inglês.

Youssef En-Nesyri - Marrocos

En-Nesyri (no meio) comemora seu gol contra Portugal, o único da partida, que colocou Marrocos nas semifinais da Copa do Mundo. Foto: Martin Meissner/AP Photo

Artilheiro do Marrocos na Copa do Mundo com dois gols, o Youssef En-Nesyri, atacante do Sevilla, é peça fundamental na parte ofensiva do escrete. No clube espanhol, fez parte do elenco campeão da Liga Europa de 2019-2020 e cresceu gradativamente até chegar na sua melhor forma em 2022.

Na Copa do Mundo, foi o grande herói da primeira classificação de um africano às semifinais ao marcar o único gol da partida no triunfo dos marroquinos sobre Portugal, por 1 a 0. E apesar de ter sido eliminado pela França, a história ainda não acabou: En-Nesyri pode se isolar ainda mais na artilharia da equipe na disputa do terceiro lugar, contra a Croácia.

Em 2021, Borussia Dortmund, Manchester United e West Ham chegaram a demonstrar interesse no atacante, mas as negociações não foram concretizadas. Valorizado com a Copa, tirá-lo do clube espanhol não será barato.

Azzedine Ounahi - Marrocos

Ounahi chegou desconhecido ao Catar, atuando pelo modesto Angers, da França, mas rapidamente chamou a atenção por sua qualidade no meio-campo. Foto: Abbie Parr/AP Photo

Não há nada melhor para um candidato a emprego do que uma indicação de alguém importante. Levando esse aspecto para o futebol, podemos dizer que Azzedine Ounahi, meio-campista de Marrocos, está à frente de muitos.

Após os africanos eliminarem a Espanha nas oitavas de final, o técnico dos europeus, Luis Enrique, ficou surpreendido com seu futebol e até pediu mais informações sobre ele. “De onde saiu esse rapaz?”, disse. Não é para menos, o jovem de 22 anos, dono da camisa 8, chegou ao Catar com pouco destaque e foi peça fundamental do forte meio-campo marroquino, junto a Amrabat.

Ounahi se destacou pelo seu controle de bola e passes precisos, deixando companheiros na cara do gol com frequência, junto a isso, também é muito habilidoso nos dribles. Essas características atraíram o Barcelona, que já demonstrou interesse na sua contratação. Considerando que ele joga no Angers, lanterna do Campeonato Francês, uma proposta do gigante espanhol não o deixaria com dúvidas sobre seu futuro.

Josko Gvardiol - Croácia

Considerado um dos melhores zagueiros do Mundial, Gvardiol tem apenas 20 anos e já chama atenção de grandes da Europa. Foto: Annegret Hilse/Reuters

Ser titular de uma seleção na Copa do Mundo é para poucos, fazer isso com 20 anos é mais difícil ainda, e Josko Gvardiol conseguiu. O jovem zagueiro do RB Leipzig começou a atuar pela Croácia em 2021 e rapidamente se tornou um dos principais do elenco. No Catar, esteve em campo em todos os jogos de sua equipe.

A forte dupla defensiva, formada por ele e Dejan Lovren, foi elogiada no campeonato e tratada como uma das mais difíceis de superar. Não à toa, haviam levado somente três gols antes das semifinais contra a Argentina. Esse último jogo foi ‘ingrato’ para Gvardiol, pois, além de perderem de 3 a 0, Lionel Messi o chamou para ‘dançar’ na jogada do terceiro tento e ele, que havia sido driblado somente uma vez no Mundial, sucumbiu ao craque.

Isso não afetou sua moral, já que outros grandes zagueiros, como Jérôme Boateng, da Alemanha, também foram ‘derrubados’ pelo ‘ET’. O maior rumor no momento é de que o jovem deve ir para o Chelsea, como substituto do brasileiro Thiago Silva, e os ingleses estão dispostos a pagar altíssimas quantias por ele.

Dominik Livakovic - Croácia

Livakovic defendeu pênaltis contra Brasil e Japão no mata-mata da Copa do Mundo e se apresentou ao mundo como uma verdadeira 'muralha'. Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

Ganhar duas disputas de pênaltis, pegando cobranças em cada uma delas, é motivo de orgulho para qualquer goleiro, e foi isso que Dominik Livacovic fez no Catar. Após ser reserva na campanha do vice-campeonato de 2018, ele assumiu a titularidade em 2022 e foi essencial na chegada às semis.

No total, o arqueiro defendeu quatro na Copa e teve atuações seguras, seguindo o ‘legado’ de Danijel Subasic, dono da posição pelos croatas na memorável jornada na Rússia, também triunfando em penalidades.

Livakovic está desde 2015 no Dínamo Zagreb, de seu país, e já ultrapassou a marca de 250 partidas pelo clube. O “casamento” pode acabar em breve, pois o Bayern de Munique está interessado em sua contratação, já que Manuel Neuer, atual titular, fraturou a perna nas férias - o tirando do resto da temporada - e fez o clube alemão correr atrás de um substituto.

Cody Gakpo - Holanda

Artilheiro da Holanda na Copa do Mundo, Gakpo é tratado como uma das maiores revelações de seu país nos últimos anos. Foto: Petr David Josek/AP Photo

Após encerrar o ciclo de uma grande geração, que tinha nomes como Arjen Robben, Robin Van Persie e Wesley Sneijder, a Holanda ficou algum tempo fora dos holofotes mundiais e nem se classificou à Copa de 2018. Uma renovação era necessária; ela veio e com Cody Gakpo incluso no ‘pacote’.

O habilidoso e ‘matador’ atacante do PSV, seu clube formador, foi o artilheiro isolado da seleção na competição, com três gols, e recebeu muitos elogios, principalmente na fase de grupos. Para quem acompanha o futebol holandês, ele não era um desconhecido, já que é um dos principais jogadores do clube de Eindhoven, com apenas 23 anos.

E as especulações sobre seu futuro já começaram: Manchester United e Real Madrid foram clubes ligados à uma possível investida. O PSV, inclusive, espera uma venda “recorde” e quer receber “muito dinheiro” pela negociação, de acordo com o diretor Marcel Brands.

Jude Bellingham - Inglaterra

Bellingham tem apenas 19 anos, mas já é um dos comandantes do meio-campo da Inglaterra e está requisitado na Europa. Foto: Abbie Parr/AP Photo

Revelação inglesa no Catar, o volante Jude Bellingham, de 19 anos, foi titular em todos os jogos da seleção no Mundial. E apesar de ter ficado conhecido também por um meme no Brasil, onde ele olha espantado para o árbitro Wilton Pereira Sampaio ao discordar de uma marcação, o bom futebol é que foi seu maior destaque.

Qualidade no passe e na marcação não faltaram para o meio-campo da Inglaterra com Bellingham em campo. Mesmo na derrota para a França ele teve boa atuação, sendo o maior desarmador, avançando com perigo na área francesa e quase marcando um gol. De quebra, ele ainda anotou o primeiro tento inglês na Copa, na goleada de 6 a 2 sobre o Irã.

E as especulações sobre o futuro do meio-campista, que atua no Borussia Dortmund, já começaram: informações da mídia estrangeira indicam interesse de Liverpool e Real Madrid. E as especulações já vêm de muito tempo, reforçando o respeito que tem na Europa.

Hwang Hee-chan - Coreia do Sul

Hwang foi o grande herói da Coreia do Sul ao marcar o gol da classificação às oitavas contra Portugal, nos acréscimos do segundo tempo. Foto: Matthew Childs/Reuters

Quando se fala em seleção sul-coreana, muitos se lembram de Son Heung-min, craque do Tottenham e principal jogador dos asiáticos. No entanto, outro nome se destacou na Copa do Mundo de 2022, ele é Hwang Hee-chan, do Wolverhampton.

Após cair na primeira fase de 2018, a Coreia do Sul avançou às oitavas de 2022 com um gol nos acréscimos do confronto contra Portugal, marcado justamente pelo atacante, que aproveitou uma jogada de Son. Ele ficou conhecido mundialmente como um herói naquela partida, mas já vinha em crescente na Europa.

Antes de ir para o Campeonato Inglês, Hwang fez carreira no Red Bull Salzburg, da Áustria, onde foi dupla de ataque da estrela norueguesa Erling Haaland. Em seu currículo, está inclusa a participação na Liga dos Campeões de 2019-2020, quando caíram na fase de grupos, mas não antes do sul-coreano marcar um golaço contra o Liverpool. Com o nome em evidência, deve estar nas listas de interesse.

Mohammed Kudus - Gana

Parte da nova geração de Gana, Kudus foi um dos melhores da seleção no Catar e é monitorado por gigantes da Europa. Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters

Mohammed Kudus ganhou repercussão no Brasil após o The Guardian, da Inglaterra, veicular que ele teria dito ser melhor que Neymar, algo negado pelo mesmo tempos depois. No entanto, seu futebol não se resume a isso: ele foi um dos destaques de Gana e é um dos craques do tradicional time africano.

Apesar de terem caído na primeira fase, os ganeses entregaram apresentações emocionantes e venceram um jogo, contra a Coreia do Sul, com dois gols do meia-atacante. Ele também foi importante no duelo com Portugal, onde perderam de 3 a 2 chegando a empatar, e esteve em campo na derrota para o Uruguai. Em resumo, titular em todas as partidas.

Kudus tem apenas 22 anos e foi contratado por nove milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) pelo Ajax, da Holanda, em 2020. Mesmo que ainda não seja crucial no clube, ele despertou interesse pela atuação na Copa. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, especializado em transferências, Borussia Dortmund, Liverpool, Everton, Real Madrid, Barcelona, Juventus e Milan monitoram o jogador.