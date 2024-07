Goleira de handebol do Brasil agradece carinho nas Olimpíadas: ‘Não consigo abrir o Instagram’

”Mudou tudo. Não consigo abrir meu Instagram direito, fico muito grata com esse carinho de todo mundo. Estou tentando acompanhar, ler as mensagens, ver as fotos que estão marcando a gente. Isso é muito importante para o handebol brasileiro, que é um esporte muito bacana. Fico feliz com esse reconhecimento”, disse Gabi Moreschi.

Embora feliz com o reconhecimento da torcida brasileira, a goleira estava frustrada neste domingo, 28. A seleção esteve a frente do placar durante boa parte do jogo, mas sofreu a virada no último lance e perdeu para a Hungria, por 25 a 24.