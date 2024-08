Olimpíadas 2024: atropelo de Hugo Calderano agita redes sociais: ‘Senna do tênis de mesa’

A atuação arrasadora de Hugo Calderano diante do sul-coreano Jan Woo-jin na manhã desta quinta-feira, 1, agitou as redes sociais. Ele é o primeiro brasileiro a se classificar para a semifinal do tênis de mesa na história das Olimpíadas.

Número 6 no ranking mundial, Hugo Calderano não deu chances para o adversário e conseguiu a vaga com uma vitória por 4 sets a 0 (parciais 11/4, 11/7, 11/5 e 11/6).

Hugo Calderano tem empolgado os brasileiros com as atuações em Paris Foto: Wang Zhao/AFP

Na disputa por uma vaga na final dos Jogos Olímpicos de Paris, Hugo Calderano vai enfrentar o egípcio Omar Assar ou o sueco Truls Moregard.

Leia mais Olimpíada 2024: Hugo Calderano faz história e se classifica para a semifinal do Tênis de Mesa

O desempenho de Calderano em Paris tem deixado os brasileiros eufóricos, sendo chamado, inclusive, de Ayrton Senna do tênis de mesa. Confira abaixo algumas reações nas redes sociais: