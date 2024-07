Jogador da NFL morre em acidente de carro aos 24 anos de idade

Isaiah Hazel e Anthony Lytton Jr., dois ex-jogadores que eram colegas de time de Jackson no ensino médio, também morreram no acidente. Hazel estava dirigindo, com Jackson no banco do passageiro quando o carro foi atingido por outro (um Infiniti Q50) que tentava mudar de faixa em alta velocidade. Após sair da estrada, o carro com os atletas bateu em várias árvores.

Segundo a polícia, Jackson e Hazel foram declarados mortos no local, enquanto Lytton chegou a ser levado para um hospital. Nem o motorista do Infiniti Q50, nem seus dois passageiros ou o motorista do terceiro veículo ficaram feridos.