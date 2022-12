Kalyl Silva, filho de Anderson Silva, estreia no boxe com vitória por nocaute; assista

Kalyl Silva, filho do lendário Anderson Silva, estreou com vitória por nocaute no boxe. O boxeador, de 23 anos, derrotou no sábado Paulo Roberto Santos, que também fazia sua primeira luta profissional, no quarto assalto. O duelo foi disputado na categoria meio-médio (66,678 quilos), mas com peso combinado de 70 quilos.

Com boa movimentação de pernas, Kalyl acertou boas sequências, mas também revelou algumas falhas na defesa, normais para pugilistas em início de carreira. Uma das falhas foi a demora em retomar a guarda após a aplicação do jab.

“A estreia profissional começou com um estrondo! Obrigado a todos os que fazem parte desta jornada comigo. Eternamente grato”, afirmou Kalyl.

Anderson Silva, nas redes sociais, foi só elogios ao filho após o triunfo. “Parabéns, campeão! Orgulho. Força e honra, sempre”, escreveu.

O jovem boxeador é treinado pelo experiente Luiz Dórea, que cuidou de parte da carreira de Acelino Popó Freitas e treina Anderson Silva, além dos campeões olímpicos Robson Conceição e Hebert Conceição.

Hebert, inclusive, também se apresentou como peso supermédio (até 76, 204 quilos) e obteve a quarta vitória consecutiva na carreira profissional, ao nocautear o compatriota Morrama Araújo, por nocaute no terceiro assalto.