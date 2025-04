Opinião | TVs e streaming pagarão total de R$ 170 milhões pela Série B; veja tamanho do ‘abismo’ para Série A

O Campeonato Brasileiro da Série B começa nesta sexta-feira, 4, com os direitos de transmissão e outros ativos comerciais fechados com seis empresas. O valor total que será arrecadado, segundo apurou a coluna, é de R$ 170 milhões.

É um “abismo” financeiro comparado com o que os clubes da Série A dividirão em 2025, na casa dos R$ 2,8 bilhões, mas que ainda pode aumentar a depender da venda de pacotes de pay-per-view pelo Premiere, do Grupo Globo. Cada participante da elite nacional embolsará entre R$ 120 milhões e R$ 140 milhões, com base no desempenho esportivo e audiência.

Toféu da série B do Brasileirão, que começa a ser disputada nesta sexta

PUBLICIDADE Quatro players, Rede TV, Desimpedidos, ESPN/Disney+ e Kwai vão transmitir os 380 jogos da Série B, como adiantou o Estadão. Há também acordo para a venda dos direitos das placas de publicidade e de betting. Houve um aumento de 20% na venda de ativos da segundona, se comparado com 2024. Mas é uma quantia considerada baixa pelos próprios executivos dos clubes e das ligas que fizeram a negociação. A avaliação é que a Série B é um torneio que pode ser rentável a médio prazo, mas que está desvalorizado.

A coluna apurou que alguns presidentes esperavam ganhos maiores. Os dois blocos de clubes, a Libra e a Liga Forte União (LFU), resolveram negociar em conjunto os direitos da Série B, diferente do que fizeram para a Série A. A LFU tem 16 equipes na B em 2025, e a Libra quatro.

Na A, os 11 clubes da LFU terão ganhos de aproximadamente R$ 1,7 bilhão, enquanto a Libra, com nove equipes, fechou em R$ 1,1 bilhão, mas pode chegar a R$ 1,3 bilhão a depender do Premiere.

Quanto cada um vai pagar na Série B

A Rede TV e o canal Desimpedidos (no Youtube), que compraram dois jogos por rodada em formato aberto, preferencialmente às quintas-feiras e aos sábados, pagarão R$ 20 milhões cada. O contrato é de um ano.

A rede social Kwai vai desembolsar R$ 10 milhões por uma partida por rodada, exclusiva no formato aberto (gratuito), às terças. O acerto também é só para 2025.

O Grupo Disney comprou o pacotão com 380 jogos para transmitir em seus canais ESPN, na TV fechada, e em seu streaming, o Disney+. Ela ocupará o lugar do Premiere, do Grupo Globo, que até 2024 transmitia todas as partidas, evitando que algumas ficassem “no escuro”, jargão do meio para confrontos sem transmissão com imagens. A emissora fechou por três anos pagando R$ 48,5 milhões por temporada.

A Globo chegou a fazer uma oferta pela Série B, mas tendo em vista outros direitos de transmissão já adquiridos e outros projetos, optou por sair do processo. Parte do mercado achou os pedidos caros, apesar de os representantes dos clubes avaliarem que os ativos da Série B estão defasados.

A agência Brax vai pagar R$ 60 milhões pelos direitos das placas de publicidade, ativo que deteve nos duas últimas temporadas. O acordo será de três anos. Para betting, que envolve negociações de transmissões com sites de apostas, a agência Infront Sports & Media pagará R$ 11,5 milhões por temporada até 2027.

A Libra e a LFU ainda repassarão a seus representantes na Série B parte do que ganharem com os direitos de transmissão da Série A. Cada bloco tem um modelo diferente de repasse em cima de uma porcentagem.

O valor exato que cada clube da Série B receberá ainda dependerá dessa quantia final dos direitos da Série A, que tem uma parte variável referente ao Premiere que será somado somente ao final do ano. Em 2024, a garantia mínima para os participantes da segunda divisão foi de R$ 10 milhões.

A CBF se comprometeu a arcar com a logística de viagens para a Série B em 2025.

