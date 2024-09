NFL: campeonato infantil de flag football na Zona Leste abre semana da liga em São Paulo

O domingo foi da bola oval em São Paulo, na abertura da programação da NFL na cidade. Jovens de diversos lugares do Brasil se encontraram na disputa do Campeonato Nacional NFL Flag 2024, no Parque Ceret. Meninos e meninas da escola São Domingos Hornets, do Mato Grosso, e o São José Tribais, de São Paulo, foram coroados campeões do torneio nas divisões sub-12 e sub-14, respectivamente.

A modalidade flag football será oficialmente incluída no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, liderado pelos esforços da Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF) e apoiado pela NFL.

A competição de um dia, nesse domingo, dia 1°, contou com 12 times em cada categoria, compostos por jovens de 47 escolas em todo o Brasil. O evento marcou o pontapé inicial de uma semana vibrante e cheia de programações especiais da NFL na cidade, celebrando o futebol americano como nunca antes. "Que maneira fantástica de iniciar a semana histórica da NFL no Brasil. Esses times trouxeram muita energia para o torneio, representando suas escolas e cidades com um entusiasmo incrível", disse o general manager da NFL no Brasil, Luis Martinez. "O torneio aumentou nossa expectativa para a estreia do esporte nos Jogos Olímpicos de 2028, representando os caminhos aspiracionais para esses jovens atletas".

Campeonato infantil de flag football na Zona Leste abre semana da NFL em SP Foto: Divulgação/ NFL

O São Domingos Hornets enfrentou o Franco Montoro, de São Paulo, na grande final da categoria sub-12, vencendo por 19 a 6, coroando-os campeões nacionais de NFL Flag Football do Brasil em 2024. Com o triunfo, os jovens garantiram um lugar na divisão internacional do Campeonato de NFL Flag nos Jogos Pro Bowl de 2025 em Orlando, Flórida (EUA).

Já o São José Tribais venceu o Recanto Falcões na decisão do sub-14 pelo placar 14 a 0, para ficar com o título de campeão no torneio deste ano, demonstrando o alcance do flag football e o incrível talento juvenil de todo o país.

O evento de flag football em São Paulo antecede o primeiro jogo da NFL na América do Sul, nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, às 21h15 (horário de Brasília). O Green Bay Packers enfrenta o Philadelphia Eagles na Arena Corinthians, com transmissão ao vivo da RedeTV!, ESPN, CazéTV e via NFL Game Pass no DAZN.