NFL em SP: público aprova evento e turistas gastaram em média R$ 3,3 mil; veja dados

Duas semanas após a primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, a prefeitura de São Paulo e a liga confirmaram o resultado positivo para o evento. De acordo com pesquisa conduzida pelo Observatório de Turismo e Eventos (OTE) da São Paulo Turismo (SPTuris), a nota final dada por quem foi ao jogo na Neo Química Arena ficou em 8,8; além disso, 69% vieram de fora de São Paulo para a partida, com um gasto médio de R$ 3,3 mil.

A carga de ingressos na casa do Corinthians foi esgotada para o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Ao todo, 47.236 pessoas acompanharam a partida. Segundo dados da pesquisa, 12% do público era estrangeiro ou veio de fora do Brasil – cerca de 5,6 mil fãs de futebol americano. O Estadão já havia apontado uma ‘invasão’ americana antes da partida e a NFL vendeu pacotes de viagens especiais para o Brasil.

O gasto médio dos turistas foi de R$ 3.355,73, permanecendo cerca de 3,2 dias na capital. Dos estrangeiros, além dos americanos, australianos, canadenses, mexicanos e bolivianos se destacaram nos arredores de Itaquera no último dia 6 de setembro. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil observou um aumento de 133% na emissão de passagens aéreas dos Estados Unidos.

Torcedores avaliaram positivamente partida da NFL no Brasil. Foto: Andre Penner/AP

PUBLICIDADE Já entre os brasileiros, Rio de Janeiro (6,3%), Minas Gerais (4,5%) e Paraná (3,3%) se destacaram entre os turistas nas arquibancadas da Neo Química Arena. A pesquisa foi conduzida no estádio, no dia 6 de setembro, e sábado e domingo no NFL Experience, evento realizado em parceria entre a liga e a SPTuris no Parque Villa Lobos. No ticket médio, que não contabiliza o custo com ingresso e viagem, está incluído o gasto médio com produtos da NFL: R$ 353,37. Na Neo Química Arena, a liga trouxe produtos das 32 franquias. Uma jaqueta dos Eagles, importada, chegou a custar até R$ 4.260,00, enquanto as jerseys, uniformes que os jogadores utilizam no campo, R$ 1200,00.

“É mais um exemplo da qualidade que a cidade de São Paulo emprega em todas as grandes montagens. Uma cidade diversa, segura, que sabe bem receber e transformar os eventos em impacto econômico positivo e, principalmente, em empregos para os moradores”, disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em dezembro, no anúncio da parceria entre NFL e São Paulo para o evento, ele garantiu que o transporte público da cidade teria capacidade para atender o público esperado para o evento. Ao todo, 70% dos torcedores foram ao estádio de metrô ou trem a Neo Química Arena.

Avaliação positiva

Depois de uma extensa análise da NFL e avaliação em estádios de São Paulo e Rio, a Neo Química Arena se mostrou como a melhor opção para receber a partida. Além da proximidade com a estação Corinthians-Itaquera, do metrô e trem, a experiência de já ter recebido outros jogos internacionais – Copa do Mundo, Olimpíada e Copa América – pesou para a Neo Química.

Na avaliação dos torcedores, além da nota positiva (8,8), 49% dos respondentes dando 10 para a montagem e execução da NFL. A cidade também foi aprovada: 86,7% a avaliaram como ótima ou boa. Sobre uma outra partida em São Paulo, 98% disseram que pretendem voltar. A NFL passará a estudar, ao longo dos próximos meses, a possibilidade de repetir o evento em 2025.

“Não se trata de vir ao Brasil para um jogo. Isto é sobre uma parceria contínua com o Brasil no que diz respeito à NFL. Estamos comprometidos com o Brasil, com a prefeitura de São Paulo e a SPTuris. Só precisamos passar por este jogo e olhar para o futuro a respeito de quais são as oportunidades para as próximas partidas”, afirma Peter O’Reilly, vice-presidente executivo da NFL ao Estadão.

Philadelphia Eagles venceram o Green Bay Packers na primeira partida da NFL no Brasil. Foto: Doug Benc/AP

Os mais de 47 mil torcedores marcaram o maior público do estádio desde a Copa do Mundo de 2014, quando tinha a capacidade máxima expandida. A partida também contou com uma “invasão” de torcedores americanos e uma celebração do esporte no País, com uma variedade de torcedores nas arquibancadas da casa corintiana.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “O sucesso e aprovação do público paulistano, brasileiro e internacional mostra o quanto a cidade está preparada para fazer grandes eventos e como eles podem contribuir para os bons resultados no setor de turismo e em diversos outros, aquecidos pelo consumo dos visitantes”, entende Gustavo Pires, presidente da SPTuris. A ocupação dos hotéis no final de semana de 6 a 8 de setembro ficou em 79,8%, com pico de 83,5% na noite de sábado. Nas regiões da Avenida Paulista, centro e alguns dos hotéis mais luxuosos da Zona Sul, 100%. A programação da NFL em São Paulo ainda contou com o NFL Experience, no Parque Villa Lobos, uma expansão do NFL In Brasa, duas das maiores fan fests fora dos Estados Unidos. Também no parque, a liga realizou a NFL Run, que contou com mais de de sete mil corredores neste domingo. “Nosso primeiro jogo na América do Sul representa um passo significativo em nossa expansão global, e estamos ansiosos para continuar esse crescimento no Brasil e em toda a região nos próximos anos”, apontou o diretor-administrativo da NFL Internacional, Gerrit Meier.

Demografia da NFL no Brasil

• Gênero: 64% masculino, 36% feminino

• Idade: 44% entre 30 e 39 anos