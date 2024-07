Olimpíadas 2024: Luana avança, enquanto Tati e Tainá disputam a repescagem do surfe em Paris-2024

O Brasil encerrou sua participação nas competições deste sábado, dia 27, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com o surfe feminino. Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel foram para as águas de Teahupo’o, no Taiti, para representar o País - as duas últimas na mesma bateria. Ou seja, pelo menos uma delas iria para a repescagem. Das surfistas, Tati e Tainá não conseguiram a classificação para a próxima fase e vão disputar a ‘segunda chance’ que acontece neste domingo. Luana avança às oitavas de final.

Na ‘bateria da morte’, Tati liderou durante quase todo o tempo, mas acabou fechando com 10,33. A americana Caitlin Simmers ficou em 1º com 12,93, enquanto a australiana Molly Picklum fechou com 8,44. Segundo ela, o tropeço na segunda onda pode ter custado a classificação antecipada.

