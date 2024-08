Olimpíadas 2024: como Paris se tornou uma cidade com mais bicicletas do que carros

PARIS - Deslocar-se em Paris é fácil e o trânsito, relativamente tranquilo para uma cidade tão densa demograficamente. Por iniciativa do poder municipal, a capital francesa se tornou uma cidade que favorece o trânsito de bicicletas e pedestres. Quem passa pelas ruas da cidade, especialmente nas regiões mais centrais, encontra um número maior de bikes do que de carros. Para os Jogos Olímpicos 2024, mais 3 mil novas bicicletas compartilhadas foram implementadas no sistema de Paris.

PUBLICIDADE De acordo com o Instituto Paris Região (IPR), há mais pessoas andando de bicicletas do que carros na capital francesa. Cerca de 11,2% das viagens são feitas de bike e apenas 4% de carro. Caminhar (53%) e utilizar o transporte público (30%) lideram as preferências. “A cidade se transformou e conseguimos organizar os Jogos no meio da transformação”, disse a prefeita Anne Hidalgo. “Os espaços públicos foram resgatados, hoje as pessoas dão prioridade a bicicletas e a cidade foi resgatada para os pedestres”.

Ainda segundo o mesmo levantamento, o número de pessoas que preferem as bicicletas praticamente quadruplicou em um intervalo de 15 anos. Ciclovias e ciclofaixas foram instaladas na capital da França. Quem quiser pode ir de uma sede olímpica para outra de bicicleta. Muitas vezes o caminho é feito de forma mais rápida do que de transporte público, especialmente durante o evento, em que há muitos bloqueios e estações de metrô mais próximas às arenas, estádios e ginásios ficam fechadas.

Paris tem mais de 15 mil bikes compartilhadas Foto: Ricardo Magatti/Estadão

A prefeita se orgulha das mudanças e adaptações à crise climática que fizeram da cidade um espaço mais agradável aos pedestres. Foram criadas novas áreas verdes e a mobilidade urbana melhorou graças, principalmente, à preferência pelas bikes.

“Foram elementos que eu queria alinhar no meu projeto, no nosso projeto coletivo e na nossa visão de Paris, uma cidade mais ecológica, mais inclusiva e com a participação dos cidadãos. Uma cidade comprometida com o acordo de Paris sobre o clima”.

São milhares de bicicleta em Paris. Se o turista ou o morador não tem a sua “magrela”, pode alugar em um dos muitos totens espalhados de bike compartilhadas. Da pra pagar por viagem, dia, semana ou mês. Os preços partem de 3 euros (cerca de R$ 18). É feita também uma cobrança de um valor caução, que é creditado novamente após alguns dias. Esse modelo é seguido para evitar que a bicicleta não seja devolvida ou vandalizada.

Publicidade

À beira das principais estações de metrô da capital francesa e cidades vizinhas, há bicicletas disponíveis para aluguel. O ciclista pode escolher pedalar ou usar uma versão elétrica. Há a opção de realizar um cadastro no aplicativo da empresa, mas não é obrigatório.

Viagens de bike superam as de carro em Paris Foto: David Goldman/AP

A reportagem usou uma das milhares de bikes disponíveis na cidade e notou o quão tranquilo é flanar em cima de um bike por Paris. As únicas preocupações são com os ciclistas apressados. As ciclovias e ciclofaixas são seguras, espaçosas e bem sinalizadas. Não há carros nem motos invadindo o espaço de quem pedala, ao contrário do que ocorre em São Paulo, por exemplo.

Os tachões das maiorias das ciclofaixas são altos. Algumas das ciclofaixas delas estão na calçada, outras nas avenidas e ruas, muitas delas largas.

Para os Jogos Olímpicos, mais 3 mil novas bicicletas compartilhadas foram implementadas no sistema de Paris. Com a adição, o sindicato Autolib’ Vélib’ Métropole, responsável pelo sistema de bicicletas públicas, expandiu o serviço para 15 mil novos modais.