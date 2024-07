Olimpíadas de Paris começam com problemas dentro e fora das arenas: vandalismo, assaltos e prisões

“A segurança e o bem-estar de todos os participantes dos Jogos são nossa principal prioridade para Paris 2024 e nossos planos são baseados em fornecer o mais alto nível de segurança que a França pode oferecer. Estamos avaliando regularmente nossos planos de segurança em coordenação com os serviços de segurança e inteligência do Estado, além de nos adaptarmos aos eventos para que possamos garantir a segurança de todas as partes interessadas. Um exemplo disso é que, após o incidente no jogo Marrocos x Argentina, medidas de segurança reforçadas - incluindo uma presença de segurança reforçada ao lado do campo - serão implementadas para futuras partidas no Estádio Saint-Étienne”, disse o COI, à reportagem.

Logo no primeiro dia de competições, na quarta-feira, houve invasão de campo por torcedores marroquinos nos minutos finais do polêmico jogo com a Argentina pelo futebol masculino. A bola voltou a rolar após duas horas para o encerramento da partida. O caso foi tratado pelas autoridades como algo de menor potencial, mas ajustes já entraram em vigor no dia seguinte, com atenção redobrada da equipe de segurança das arquibancadas para a estreia do futebol feminino.