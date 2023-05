Opositores de Macron articulam falso voluntariado para boicotar Olimpíada de Paris

Aposentado e com tempo de sobra, Bernard Gauvain quer ser voluntário na Olimpíada de 2024, mas entre os maus voluntários. Sua intenção não é ajudar, mas atrapalhar a máquina olímpica, recusando-se a comparecer ao trabalho. Se outros fizerem o mesmo em número suficiente, ele espera prejudicar aqueles que têm a ganhar se os Jogos de Paris ocorrerem triunfantemente como um relógio: entre eles, o presidente francês Emmanuel Macron.

O ex-consultor agrícola de 68 anos no sul da França faz parte de um bando de opositores olímpicos que se autodenominam “não voluntários”. protestam contra as impopulares reformas previdenciárias - os cavalos de Tróia antiolímpicos estão trabalhando para se infiltrar e, em seguida, atrapalhar os Jogos de Paris do próximo ano, inscrevendo-se como voluntários, se passando por superfãs dispostos a ajudar quando não são nada disso.

Tal operação ilícita e outras contestações olímpicas estão crescendo online e começando a se espalhar pelas ruas francesas, destacando um risco crescente de os Jogos de Paris se envolverem em uma fúria pública incansável contra Macron, que aumentou a idade de aposentadoria na França de 62 para 64 anos. Tranquilos e discretos, os opositores vinculados aos protestos contra os preparativos olímpicos levantam a possibilidade de que os próprios Jogos possam ser destruídos por manifestações e greves se a fúria avançar até 2024 sem parar.

Ativistas contra a realização dos Jogos em Paris fazem campanha anti-olímpica na capital francesa. Foto: Aurelien Morissard / AP

OPOSIÇÃO

Até agora, os protestos contra os preparativos olímpicos foram pequenos e esporádicos. Os organizadores olímpicos dizem que as pesquisas mostram um forte apoio aos Jogos e mostrarão a recuperação de Paris dos ataques do grupo Estado Islâmico, que mataram 130 pessoas em 13 de novembro de 2015. Os atletas competirão diante de cenários turísticos icônicos na primeira Olimpíada da capital francesa em um século.

Outros números também sugerem que os opositores continuam sendo uma minoria. Quatro milhões de candidatos se inscreveram para o último sorteio de ingressos. Os organizadores também dizem que mais de 200 mil candidatos se apresentaram para serem escolhidos como os 45 mil voluntários que trabalham sem remuneração no maior evento esportivo do mundo, que gera bilhões de patrocinadores, direitos de transmissão, ingressos e mercadorias. Mas em algum lugar da pilha estão os pedidos de Gauvain e outros que querem atrapalhar, não ajudar.

Embora Macron tenha transformado em lei o aumento da idade de aposentadoria, tendo usado seus poderes de chefe do Executivo para passar pelos legisladores, Gauvain está entre os muitos na França que não estão desistindo da luta. Os manifestantes estão seguindo Macron e seus ministros em seus passeios pelo país, batendo panelas e frigideiras. E alguns estão aproveitando a Olimpíada para manter a pressão. Existem hashtags online que dizem que os Jogos não devem acontecer se a reforma da previdência ficar.

“Não queremos virar a página”, disse Clara Jaboulay, que organizou uma dessas manifestações do lado de fora de um clube de natação, famoso por preparar atletas olímpicos em Marselha. A cidade portuária mediterrânea sediará partidas olímpicas de futebol e competições de vela em 2024. Cerca de uma dúzia de manifestantes desfraldaram uma faixa com os dizeres “Sem revogação, sem Olimpíada”, com cinco panelas de cozinha pintadas para representar os anéis olímpicos.

Paris já começa a viver o clima olímpico em preparação para o maior evento esportivo do planeta. Foto: Aurelien Morissard/ AP

“Os Jogos Olímpicos estão colocando nosso país no centro das atenções. Temos de mostrar que a população não se sente representada por este governo”, disse Jaboulay. Gauvain disse que levou 45 minutos para preencher o formulário de inscrição on-line para ser um voluntário dos Jogos de Paris, que inclui 180 perguntas de teste de personalidade. Se selecionado, ele diz: “Eu direi a eles uma hora antes que não irei”.

“Os Jogos Olímpicos são o orgulho e a alegria de Macron”, disse ele. “Portanto, é uma forma de atacá-lo”. Como ele postou sobre suas intenções no Twitter, coletando mais de 9 mil curtidas e retuítes, Gauvain reconhece que agora é improvável que seja escolhido. Mas outros “não-voluntários”, que falaram à Associated Press sob condição de anonimato para evitar torpedear suas chances, esperam ser selecionados para que possam atrapalhar o espetáculo. Sua visão é que a Olimpíada é social, financeira e ambientalmente destrutiva e que o policiamento ao seu redor corrói as liberdades civis.

Eles estão considerando uma série de possibilidades: não aparecer para deixar os organizadores sem mão de obra; aparecendo, mas trabalhando mal e devagar; desfraldando bandeiras dentro do perímetro olímpico; equipamento de sabotagem; aproveitando a oportunidade para fazer lobby com outros voluntários; ou ir a um tribunal do trabalho depois para argumentar que deveriam ter sido pagos por sua ajuda. Gauvain até mencionou que alguns sugerem trancar as portas do local. “Existem mil maneiras de obstruir, de protestar”, disse Gauvain. “Cada um com sua imaginação.”

RESPOSTA

Alexandre Morenon-Condé, diretor do programa de voluntários dos Jogos de Paris, diz estar confiante de que o processo de triagem “permitirá ter certeza da sinceridade das pessoas” e que, se os voluntários desistirem, haverá reforços “que ficarão encantados em participar. "

“Temos um certo número de métodos que nos permitem ter certeza de que as pessoas que ingressam no programa de voluntariado são as mais comprometidas, as mais sintonizadas com nossos valores”, disse Morenon-Condé. Autodescrito como “fã absoluto dos Jogos”, ele foi voluntário na Olimpíada de Atenas em 2004 e diz que a experiência “mudou minha vida”.

Torre Eiffel será um dos principais cenários dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Foto: Jean-Sebastien Evrard/ AFP

Os organizadores dos Jogos também estão trabalhando com sindicatos que lideram manifestações e greves contra a reforma previdenciária de Macron. O veterano líder trabalhista Bernard Thibault é o representante sindical no conselho executivo dos organizadores de Paris. Ele espera que a fúria pública contra Macron “tenha evoluído de uma forma ou de outra” na época dos Jogos, e não está prevendo protestos que interromperiam os eventos. A menos, é claro, que o presidente da França faça algo mais para irritar os oponentes antes da cerimônia de abertura em 26 de julho.

“Não consigo imaginar o presidente Macron lançando um novo projeto ou uma nova lei que faria barulho no país um ou dois meses antes dos Jogos Olímpicos, a ponto de provocar outro terremoto”, disse Thibault. “Se fosse esse o caso, então nada poderia ser garantido.”/ AP