Olimpíadas 2024: Palco do skate teve Maria Antonieta decapitada e é símbolo da Revolução Francesa

Há quatro arenas montadas provisoriamente ao redor do Obelisco de Luxor, estrutura milenar de 23 metros de altura. O esporte que mais tem reunido torcedores é o skate. Como é a céu aberto, a prova masculina do street precisou ser adiada de sábado para esta segunda-feira, mas no domingo, houve a estreia oficial. No feminino, Rayssa Leal ganhou o bronze no mesmo lugar onde expoentes da realeza e da aristocracia foram degolados durante a Revolução Francesa.

Foi na Praça da Concórdia que Maria Antonieta foi guilhotinada, em 1793, acusada de trair o seu marido, o rei Luís XVI, este que também acabou decapitado no mesmo lugar. Mais de 1200 cabeças rolaram por ali, palco da derrubada da monarquia, em 1792 e da ascensão burguesa. No histórico local nasceu o lema da Revolução, as três palavras que guiam os franceses: liberdade, igualdade e fraternidade. Inaugurada em 1763, com homenagens ao então monarca Luís XV, foi, durante os primeiros anos da burguesia no poder, batizada de Praça da Revolução.