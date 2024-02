Paris usa Jogos Olímpicos para celebrar 100 anos da moda na França com desfile ao ar livre

AFP - A revista de moda Vogue está organizando um desfile especial com algumas das principais marcas de luxo francesas para contribuir com as comemorações dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Anna Wintour, editora-chefe da publicação, revelou nesta segunda-feira, dia 26, que o evento ao ar livre será “uma mistura de desfile de moda, entretenimento, performances... e algumas surpresas”. A celebração acontece no dia 23 de junho, Dia Olímpico Internacional e apenas um mês antes de a cidade sediar a Olimpíada.

Entre os participantes estão as casas Jacquemus, Balmain, além da Louis Vuitton, cujo atual diretor criativo é a estrela do hip-hop Pharrell Williams. “É raro celebrarmos algo assim juntos”, disse Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain, na conferência de imprensa de anúncio do evento.

“Assumir o controle da Place Vendome, devo dizer, é bastante lendário”, disse Williams, aludindo a uma das praças mais elegantes de Paris, lar de grandes marcas de luxo francesas.

Paris vai receber os Jogos Olímpicos de 2024 e evento esportivo servirá de mote para evento de moda. Foto: Patrick Kovarik/AFP

Segundo os organizadores, o espetáculo celebrará "o verdadeiro estilo francês, o que vemos no pódio, o que vemos nas avenidas, através de um espírito inclusivo". O evento é uma homenagem aos 100 anos da moda francesa. Levando em consideração que faz um século que a cidade sediou a Olimpíada, em 1924, cada década de tendências na França será combinada com modalidades olímpicas, que vão do atletismo e ciclismo ao breakdance e o taekwondo. Anna Wintour descreveu o espetáculo como o terceiro "evento global" da Vogue, depois de festas semelhantes realizadas em Nova York e Londres em uma tentativa de a revista manter a sua aura face ao declínio das vendas.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris acontecerá no dia 26 de julho, às margens do Rio Sena. O encerramento será realizado no dia 11 de agosto, no Stade de France, o único evento a acontecer no principal estádio de Paris.