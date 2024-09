Time da NFL organiza jogo entre mascotes e crianças e partida viraliza; veja os melhores lances

O modelo de entretenimento dos esportes norte-americanos já são conhecidos pela maioria dos espectadores que acompanham as ligas de futebol americano, beisebol e basquete. Mas a atração apresentada em um dos intervalos do duelo entre Idianapolis Colts e Chicago Bears na National Football League (NFL) no último domingo, 22, foi, no mínimo, inusitada.

A franquia organizou no gramado uma mini partida de futebol americano entre crianças torcedoras do Colts e mascotes da equipe e de outras franquias norte-americanas. O resultado não poderia ser outro: um show de imagens hilárias e aleatórias que envolvem crianças uniformizadas e personagens com cabeças gigantes correndo com uma bola.

Partida de futebol americano entre mascotes e crianças e mascotes Foto: Reprodução/Instagram via @bluecoltsmascot

Entre as trombadas contra as crianças e as quedas dos mascotes desengonçados, o Indianapolis Colts publicou nas redes sociais um vídeo com alguns dos momentos engraçados da partida. Além de Blue, mascote oficial da franquia que é um cavalo azul barrigudo, também marcaram presença algumas variações do próprio personagem e mascotes de outras equipes.