Por que não tem futsal nas Olimpíadas? Veja pedidos da Fifa ao COI sobre a modalidade

O Brasil tenta o sexto título mundial de futsal neste domingo, 6, contra a Argentina, às 12h (horário de Brasília), em Tashkent, no Uzbequistão. A modalidade decide a Copa do Mundo enquanto vive uma agitação nos bastidores. A Fifa reiterou, na reunião de conselho da última quinta-feira, a intenção de recomendar ao Comitê Olímpico Internacional (COI) a inclusão do futsal e do futebol de areia no programa olímpico.

O desejo da Fifa em colocar as modalidades em Olimpíadas já havia se tornado conhecido publicamente em 2023, quando foi lançado o plano de estratégias da entidade para o intervalo de 2023 a 2027. Também é uma sugestão o aumento do número de participantes no futebol feminino de 12 para 16 equipes, assim como é no masculino.

Brasil passou por Costa Rica, Marrocos e Ucrânia no mata-mata da Copa do Mundo. Foto: Leto Ribas/CBF

Futsal é esporte olímpico?

PUBLICIDADE Sim, o futsal é considerado um esporte olímpico. Isso não significa que a modalidade faz parte da disputa dos Jogos. Para ser considerado “olímpica”, a modalidade precisa ser regida por uma Federação Internacional e estar comprometida como o código antidoping e a Carta Olímpica, que define as regras do COI. Além disso, é necessário que o esporte seja praticado por homens em pelo menos 75 países e em quatro continentes e por mulheres em nada menos que 40 países e em três continentes. O futsal cumpre os requisitos. A relação entre a Fifa e o COI, porém, não é das melhores. A entidade do futebol tem pouca representatividade em reuniões do Comitê. A ideia de sugerir a inclusão das modalidades vai na contramão de como os dois órgãos interagiam até então.

Seleção brasileira saiu perdendo e buscou a virada contra a Ucrânia na semifinal. Foto: Leto Ribas/CBF

Um receio da Fifa era a desvalorização da Copa do Mundo de Futsal, que ocorre nos mesmos anos de Olimpíadas desde 1992. A primeira edição organizada pela entidade foi em 1989. Antes, a modalidade respondia à Fifusa (Federação Internacional de Futebol de Salão), extinta em 2004 e sem o mesmo poder que a Fifa.

Quando o futsal vai estar em uma Olimpíada?

O futsal foi escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como modalidade para os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. O País conquistou a medalha de ouro, na final contra a Argentina, vencida por 4 a 1. Entretanto, o esporte não continuou nas próximas edições e não entrou na lista das modalidades dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Em 2018, o futsal substituiu o futebol nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires. O Brasil levou o ouro novamente, mas desta vez contra a Rússia, na final vencida por 4 a 1.

Para Los-Angeles-2028, o COI já confirmou seis novas disputas. Serão incluídos críquete, beisebol (que esteve em Tóquio-2020), softbol, squash, lacrosse e flag football (variação do futebol americano). Não há previsão de que o futsal e o futebol de areia estejam já na próxima edição de Jogos Olímpicos.

Títulos mundiais do Brasil no futsal