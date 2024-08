Programação das Olimpíadas 2024, quarta-feira: veja onde assistir ao vivo e horários

O décimo quarto dia das Olimpíadas de Paris 2024 promete disputas acirradas. As atenções se voltam para o atletismo, com finais aguardadas nos 400m masculino, salto com vara feminino e 3.000m com obstáculos masculino. No tatame, o taekwondo conhecerá seus campeões nas categorias -49kg feminino e -58kg masculino. O boxe também terá finais emocionantes, com destaque para as categorias 63,5kg e 80kg masculino. Já no vôlei masculino, conheceremos os finalistas dessa edição, com a disputa das semifinais às 11h e 15h (horário de Brasília). Confira a programação:

Isaquias Queiroz, uma das esperanças de medalha do Brasil, volta à disputa da canoagem Foto: Bertrand Guay/BERTRAND GUAY

Programação décimo quarto dia (7 de agosto):

Atletismo

02:30 - Maratona de Marcha Atlética Revezamento Misto (Caio Bonfim e Viviane Lyra)

05:05 - Salto em Altura Masculino Classificação (Fernando Ferreira)

05:15 - 100m com barreiras Feminino 1ª Rodada

05:25 - Lançamento de Dardo Feminino Classificação - Grupo A - (Jucilene de Lima)

06:10 - 5.000m Masculino - 1ª Rodada

06:50 - Lançamento de Dardo Feminino Classificação - Grupo B

06:55 - 800m Masculino - 1ª Rodada

07:45 - 1.500m Feminino - Repescagem

14:00 - Salto com Vara Feminino - Final

14:05 - 110m com barreiras Masculino Semifinal (Rafael Pereira/Eduardo de Deus)

14:15 - Salto Triplo Masculino - Classificação (Almir Junior)

14:35 - 400m com barreiras Masculino - Semifinal

15:02 - 200m Masculino - Semifinal - Renan Gallina

15:25 - Lançamento de Disco Masculino - Final

15:45 - 400m Feminino - Semifinal

16:20 - 400m Masculino - Final

16:40 - 3.000m com obstáculos Masculino - Final

Basquete

06:00 - Feminino - Quartas de final

09:30 - Feminino - Quartas de final

13:00 - Feminino - Quartas de final

16:30 - Feminino - Quartas de final

Boxe

16:30 - 57kg Feminino - Semifinais

17:02 - +92kg Masculino - Semifinal

17:34 - 63,5kg Masculino - Final

17:51 - 80kg Masculino - Final

Canoagem Velocidade

04:30 - Caiaque Individual (K1) 500m Feminino - Eliminatórias

05:40 - Caiaque Individual (K1) 1000m Masculino - Eliminatórias - (Vagner Souta)

06:40 - Canoa Individual (C1) 1000m Masculino - Eliminatórias - (Isaquias Queiroz)

08:30 - Caiaque Individual (K1) 500m Feminino - Quartas de final

09:10 - Caiaque Individual (K1) 1000m Masculino - Quartas de final

09:40 - Canoa Individual (C1) 1000m Masculino - Quartas de final

Ciclismo de Pista

07:45 - Velocidade masculino - Classificatórias

08:26 - Keirin Feminino - Primeira Rodada

08:52 - Perseguição por equipes feminino - Primeira Rodada

09:30 - Velocidade masculino - Primeira fase

10:10 - Keirin Feminino - Repescagem

10:30 - Velocidade masculino - Primeira fase - Repescagem

12:30 - Velocidade masculino - Segunda fase

13:04 - Perseguição por equipes masc, finais

13:42 - Velocidade masculino - Segunda fase - Repescagem

13:57 - Perseguição por equipes feminino, finais

15:14 - Velocidade masculino - Oitavas de final - Repescagem

15:35 - Velocidade masculino - Oitavas de final

Escalada Esportiva

05:00 - Masculino - Boulder e Lead - Semifinal Lead

07:35 - Speed Feminino - Quartas de final

07:46 - Speed Feminino - Semifinais

07:54 - Speed Feminino - Final

Publicidade

Golfe

04:00 - Feminino - Jogo por tacadas individual - Rodada 1

Handebol

04:30 - Masculino - Quartas de final

08:30 - Masculino - Quartas de final

12:30 - Masculino - Quartas de final

16:30 - Masculino - Quartas de final

Hóquei sobre Grama

09:00 - Feminino - Semifinal

14:00 - Feminino - Semifinal

Levantamento de Peso

10:00 - 61kg Masculino

14:30 - 49kg Feminino

Luta

PUBLICIDADE 06:00 - Arena Campo de Marte

13:15 - Arena Campo de Marte Nado Artístico 14:30 - Equipe - Rotina Acrobática Polo Aquático 09:00 - Masculino - Quartas de final

10:35 - Masculino - Quartas de final

14:00 - Masculino - Quartas de final

15:35 - Masculino - Quartas de final Saltos Ornamentais 05:00 - Trampolim de 3m masculino - Semifinal

10:00 - Trampolim de 3m feminino - Rodada Preliminar Skate 07:30 - Masculino Park - Preliminar - Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros

12:30 - Masculino Park - Final Taekwondo 04:00 - 58kg Masculino, combate de qualificação

04:09 - 49kg Feminino - Combate Classificação

04:33 - 49kg Feminino, oitavas de final

04:46 - 58kg Masculino, oitavas de final

09:30 - 49kg Feminino, quartas de final

09:40 - 58kg Masculino, quartas de final

11:21 - 49kg, Feminino, semifinais

11:36 - 58kg Masculino, semifinais

14:30 - 49kg Feminino, repescagens

14:40 - 58kg Masculino, repescagens

15:19 - 49kg Fem., disputa medalha de bronze

15:34 - 58kg Masc., disputa medalha de bronze

16:19 - 49kg Feminino - Disputa pela medalha de ouro

16:37 - 58kg Masculino - Disputa pela medalha de ouro Tênis de Mesa 05:00 - Masc/Fem por equipes - Quartas de final

10:00 - Masc/Fem por equipes - Quartas de final

15:00 - Masculino por equipes - Semifinal Vela 07:13 - Kite Feminino

07:23 - Kite Masculino

09:43 - Multicasco Misto - Disputa por medalha

10:43 - Dinghy Misto - Disputa por medalha Vôlei 11:00 - Masculino - Semifinais

15:00 - Masculino - Semifinais Vôlei de Praia 12:00 - Masculino ou Feminino - Quartas de final

13:00 - Masculino ou Feminino - Quartas de final - (Ana Patrícia e Duda)

16:00 - Masculino ou Feminino - Quartas de final

17:00 - Masculino ou Feminino - Quartas de final