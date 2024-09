Quartas de final da Copa do Mundo de Futsal: veja onde assistir ao Brasil, horários e chaveamento

O elenco da seleção conta com o atual melhor do mundo, o pivô Pito, que atua pela equipe do Barcelona. O brasileiro foi eleito no começo do mês o melhor atleta do planeta pela temporada que fez em 2023, quando conquistou a liga nacional da Espanha, foi eleito melhor pivô do campeonato e MVP da liga. Além do prêmio da Fifa, Pito também ganhou o título de melhor do mundo do Gala Mundo Futsal Decathlon, prêmio não oficial da Fifa.

A bola rola na quadra do Complexo Esportivo de Bukhara às 9h30. Os jogos das quartas de final se dividem entre este domingo e segunda-feira, 30. No mesmo lado da chave do Brasil, Ucrânia e Venezuela se enfrentam na cidade de Tashkent. Os venezuelanos surpreenderam e passaram pela bicampeã mundial Espanha, enquanto a Ucrânia bateu a Holanda.