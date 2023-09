Relatório sobre mortes de cavalos durante competição pede melhorias em condições para os animais

THE NEW YORK TIMES - Uma investigação da autoridade que supervisiona a segurança das corridas de cavalos nos Estados Unidos não conseguiu identificar por que uma dúzia de cavalos morreu no Churchill Downs nos dias que cercaram o Kentucky Derby. Apesar disso, um relatório foi feito e pede para que as pistas de corrida sejam mais diligentes no manejo da superfície, exige que os veterinários e reguladores a manterem registros médicos melhores e alertou os treinadores para não forçarem demais seus cavalos.

As recomendações da Autoridade de Integridade e Segurança das Corridas de Cavalos foram feitas em um relatório divulgado terça-feira, 12, que examinou o mortes de 12 cavalos, dois no Kentucky Derby Day. Em junho, o Churchill Downs suspendeu seu encontro de primavera para abrir caminho para que a autoridade investigue o mortes. O O relatório vem após o encontro de verão de Saratoga recentemente concluído, em que havia 12 mortes de cavalos – oito durante corridas – e novamente deixaram o esporte lutando para garantir ao público que as corridas são seguras para seus atletas humanos e equinos.

“Nenhuma entidade pode, por si só, garantir uma redução significativa nas lesões equinas”, afirmou a autoridade em seu relatório. A autoridade, supervisionada pela Comissão Federal de Comércio, foi criada pelo Congresso para garantir justiça e segurança no esporte. “As corridas de cavalos atingiram um momento de ‘todos os envolvidos’, exigindo mais do que nunca um esforço verdadeiramente unificado para os cavalos.”

Relatório exige melhoria nas condições para os animais nas competições Foto: AP / Julio Cortez

Dennis Moore, superintendente de pista de longa data da Califórnia e especialista em superfícies de pista, disse que não havia nenhum dado que sugerisse trilhas de terra ou grama no Churchill Downs como responsáveis para os ferimentos.

O relatório reconhece que alguns treinadores reclamaram de pedras na pista. Moore recomendou que novos tratores e grades com melhores equipamentos de peneiramento fossem empregados. Esse equipamento está no lugar para a competição de outono do Churchill, que começa quinta-feira. Necropsias e exames toxicológicos não encontraram substâncias proibidas ou uso indevido ou excessivo de medicamentos legais nos 12 cavalos.

Suspensão por desmaios

O treinador Saffie Joseph Jr. foi suspenso por Churchill Downs nos dias anteriores ao Derby, depois que dois de seus cavalos desmaiaram após a corrida. A pista posteriormente rescindiu a suspensão. O relatório inocenta Joseph e disse que o treinador forneceu registros médicos abrangentes. O relatório disse também que os reguladores de Kentucky, bem como a indústria em geral, precisam atualizar suas políticas, coletar mais dados e relatá-lo em tempo hábil para “aproveitar totalmente seu valor preditivo para mitigar os riscos de lesões e informar a regulamentação”. Em Kentucky, por exemplo, as necropsias são realizadas apenas em cavalos que foram mortalmente feridos em corridas. Cavalos que morrem durante o treinamento não são examinados.

O Conselho Médico Veterinário da Califórnia colocou recentemente um veterinário em liberdade condicional por quatro anos por prescrever medicamentos sem realizar exames e criar registros incompletos. O veterinário, Dr. Vincent Baker, tratou cavalos treinados por Bob Baffert, incluindo Medina Spirit, o cavalo que venceu o Kentucky Derby de 2021, mas foi desclassificado após teste positivo para uma substância proibida.

A doutora Susan Stover, que chefia o comitê de segurança da autoridade, estudou o regime de treinamento dos cavalos que morreram e os comparou com um grupo de controle de idades semelhantes. Ela descobriu que eles tinham mais corridas por ano em suas carreiras do que o grupo de controle e suportavam mais trabalho em alta velocidade. Ambos os fatores levam a “lesões repetitivas e por uso excessivo (fadiga) em cavalos de corrida”. Stover escreveu que exercícios intensos frequentes sem tempo para recuperação contribui para fraturas por estresse que “predispõem os cavalos a lesões catastróficas”.