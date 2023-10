Resumo do Pan 2023: Ingrid Oliveira vai à final nos saltos ornamentais; Vivi Pereira ganha no boxe

O primeiro dia oficial dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 foi marcado por vitórias femininas, mostrando o talento e determinação das atletas brasileiras. Destaque desta sexta-feira, 20, Ingrid Oliveira garantiu sua vaga na final individual dos saltos ornamentais, na plataforma de 10m. Também houve disputa entre Brasil e Argentina no boxe.

Primeira a cair na água, Ingrid conquistou o quarto lugar na fase preliminar da plataforma de 10m, com 318,30 pontos, e vai disputar a decisão dos saltos ornamentais. Ela ficou muito próxima da mexicana Alejandra Orozco, que terminou em terceiro (320,10 pontos). A melhor performance foi da canadense Caeli McKay, que alcançou 343,95 pontos.

Ingrid Oliveira conquista quarto lugar na fase preliminar e vaga na final dos saltos ornamentais Foto: AP Foto/Eduardo Verdugo

“Fiquei bem feliz, vinha de uma lesão, após o Mundial treinei só três semanas, estava insegura e com medo. Ontem (quinta-feira) fiquei muito ruim, com sinusite, gripe. Acordei no frio e fui almoçar com calor e a sinusite atacou”, revelou a atleta, que espera estar totalmente recuperada até a final deste sábado (21), às 19h (de Brasília).

A outra brasileira na prova, Giovanna Pedroso, acabou sendo cortada devido a um desconforto muscular durante o aquecimento.

O Brasil também comemorou outro triunfo no boxe. Após Luiz Oliveira, o “Bolinha” (57kg) ter derrotado o canadense Victor Tremblay na quinta-feira, foi a vez de “Vivi” Pereira assegurar um lugar nas quartas de final. A atleta mais jovem da equipe feminina venceu a argentina Lorena Balbuena por decisão unânime na categoria até 75kg.

Continua após a publicidade

“Eu me senti muito bem. Como acontece em todas as lutas, a primeira foi com nervosismo e ansiedade. Mas eu fiz o trabalho que a gente vem realizando. Treinamos bem e sei que vamos chegar lá”, disse Viviane após a luta.

Ela enfrenta Kimberly Gittens, de Barbados, na próxima terça-feira, 24, a partir das 19h30 (de Brasília). Em caso de vitória, ela já garante pelo menos a medalha de bronze, já que não há disputa para definir o terceiro lugar no boxe.