Mas foi no jogo contra o Novorizontino que o time sofreu mais. O empate no tempo normal foi o primeiro fracasso. Depois da saída de Ferreira, o time apagou. Havia sofrido o gol antes de marcar o seu. Empatou com o atacante, que se machucou no lance, e depois aceitou o ritmo da partida, sem jogar com sangue nos olhos ou como se esperava do time em sua casa e diante de mais de 50 mil pessoas. Carpini não soube mexer na equipe, tampouco acelerar mais seus jogadores. É bem verdade que estava diante de um rival bem montado pelo técnico Nelsinho Baptista. Mas isso não explica a fragilidade tricolor numa decisão. Era preciso mais.

Nas cobranças de pênaltis, não dá para responsabilizar Michel Araújo e Diego Costa, que mandaram a bola longe do gol, desperdiçando suas cobranças. Eles foram até a bola com coragem. Os jogadores precisam saber ali no bololô antes das cobranças quem está mais tranquilo para bater. Havia no elenco jogadores mais renomados. É deles que se espera mais. Um time não pode ter apenas um batedor de pênaltis. Tem de ter cinco e esses cinco devem se revezar o tempo todo em jogos normais para quando aparecer uma decisão de cinco batidas, como foi diante do Novorizontino, eles estejam prontos. É preciso ter ainda mais dois ou três para as cobranças um a um, as alternadas, depois da primeira série.

Havia outros jogadores de mais técnica, como James Rodríguez, que não bateu. Se não estava confiante, não tinha de bater mesmo. Ele errou no passado e poderia não estar com segurança e confiança para bater agora. Carpini tinha de ter visto isso antes. Ele é o comandante. Tem de treinar, como disse o goleiro Rafael, o tempo todo. E definir os batedores. Mas não se sabe como esses atletas treinam. Os trabalhos são fechados. Ninguém entra. Então, não sabemos quem bate bem e quem bate mal. Quem treina e quem não treina.